Надалі цих робітників можуть відправити на тимчасово окуповані території України.

Північна Корея допомагає Росії перекривати жахливий дефіцит робочої сили, який посилився внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Тисячі північнокорейців працюють у РФ у рабських умовах.

Видання ВВС пише, що один із робітників, Джин, розповів, що коли він прилетів на Далекий Схід, його супроводжував з аеропорту на будівельний майданчик агент безпеки з КНДР, який наказав ні з ким не розмовляти і ні на що не дивитися.

Чоловік по 18 години на день був змушений працювати на будівництві висотних житлових будинків.

Усі співрозмовники описували однакові виснажливі робочі дні - підйом о 6:00 і робота до 2 години ночі наступного дня з двома вихідними на рік.

"Деякі люди залишали свої пости, щоб поспати вдень, або засинали стоячи, але наглядачі знаходили їх і били", - розповів інший робітник, Чан.

Професор південнокорейського університету Донг-А Кан Донг-Аван назвав такі умови праці "справді жахливими". Він вважає, що "вельми ймовірно", що деякі північнокорейці незабаром будуть направлені на роботи з відновлення на окупованих Росією територіях України.

"Росія зараз відчуває гостру нестачу робочої сили, і північнокорейці пропонують ідеальне рішення. Вони дешеві, працьовиті і не створюють проблем", - сказав професор Університету Кукмін у Сеулі Андрій Ланков.

Робота в Росії дуже популярна в Північній Кореї, оскільки обіцяє вищу оплату, ніж удома. Більшість робітників виїжджають у надії вирватися з бідності та після повернення купити будинок або почати бізнес, але більшу частину їхнього заробітку відправляють прямо в КНДР як "плату за лояльність". Частину, що залишилася - від 100 до 200 доларів на місяць - записують у бухгалтерській книзі. Робітники отримують ці гроші тільки після повернення додому. На думку експертів, це нова тактика, покликана запобігти втечам.

За словами професора, одним зі способів, яким режим намагався контролювати робітників останній рік, були ідеологічні тренінги та сеанси самокритики, на яких їх змушували висловлювати лояльність Кім Чен Ину і зізнаватися "в гріхах".

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян готовий "беззастережно підтримати" всі дії Москви у війні проти України.

Тільки торік Північна Корея поставила Кремлю боєприпаси і живу силу, зокрема розгорнувши близько 13 000 військовослужбовців для підтримки російських військ у Курській області РФ. Згідно зі звітом південнокорейської військової розвідки, Пхеньян поставив Москві 12 мільйонів снарядів із жовтня. Натомість режим Кіма отримав мільярди доларів у вигляді переказів, платежів натурою і передачі технологій.

Крім того, північнокорейські яблука почали з'являтися на полицях російських супермаркетів, а експортери з КНДР планують вийти на ринок Росії.

