Коли закінчиться війна: нардеп відповів, чи реально це у 2026 році

Він зауважив, що з росіянами рахуються на світовій арені і це завдяки США.

На сьогодні немає умов, які б змусили Росію цього року закінчити війну проти України.

Про це сказав в етері "Говорить великий Львів" нардеп, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він зазначив, що обіцянки про припинення війни вже звучали багато разів, зокрема, від президента США Дональда Трампа. "А мир не наступає і багато людей розчаровується", - наголосив нардеп.

Відео дня

В реальності РФ продовжує воювати, мобілізовує свою армію і набирає контрактників, тому, як зазначив нардеп, він не бачить умов, які би сприяли закінченню війни в 2026 році.

"Чому РФ має зупинитися? Санкцій серйозних ніхто не вводить, з нею всі рахуються, Трамп вивів росіян з консервування і зараз вони себе відчувають краще, ніж до цього. З ними ще по деяких напрямках торгують, зокрема, нафтою. Декілька танкерів забрали, але тіньовий флот плаває", - наголосив нардеп.

За його словами, якщо будуть створюватись умови, зокрема, затримання в тиждень 10 танкерів тіньового флоту, будуть накладатися санкції на РФ, а Україні передаватимуть зброю і кошти, то буде інша ситуація.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що загалом війна РФ проти України у 2026 році не припиниться. Також нульові шанси, що до кінця зими буде припинення вогню.

Кулеба вважає, що ударами по енергетиці РФ має намір зламати волю українців до опору і десь наприкінці лютого можна буде побачити активізацію розмов про мирну угоду.

Кулеба вважає, що шанси на припинення вогню у 2026 році є, але ці шанси почнуть вимальовуватися лише після завершення зими у разі, якщо Україна вийде все ще з волею продовжувати боротьбу, а росіяни зрозуміють, що вони не здатні зламати українців.

Вас також можуть зацікавити новини: