Іран застосував проти США та Ізраїлю 'танцюючу ракету' Sejjil: що в ній особливого

У неділю Іран вперше застосував проти США та Ізраїлю нову балістичну ракету Sejjil. Іранські державні ЗМІ заявили, що ракети були націлені на командні центри та стратегічну військову інфраструктуру. Повідомляється, що уламки ракети завдали шкоди житловим районам та резиденції консульства США. Портал Wionews пояснює, що це за ракета і в чому її особливості.

Балістика середньої дальності

Ракети Sejjil (також відомі як Ashura) – це розроблена в Індії двоступенева балістична ракета, що використовує передову технологію твердопаливного двигуна, на відміну від більш ранніх моделей на рідкому паливі, таких як серія "Шахаб".

Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) класифікує ракету як балістичну ракету середньої дальності (БРСД) з розрахунковою дальністю близько 2000 кілометрів і корисним навантаженням близько 700 кілограмів.

Відео дня

Головна особливість

Технологія твердого палива – головна особливість ракет Sejjil. Це дозволяє зберігати ракету з повним баком палива, що робить можливим швидкий запуск, значно ускладнюючи виявлення та знищення ракет супротивниками до старту порівняно з рідинними аналогами.

Ракета також може маневрувати на великій висоті, не потрапляючи в поле зору систем протиракетної оборони, таких як ізраїльська "Залізний купол". Ця особливість і дала їй прізвисько "танцююча ракета".

Історія створення

Іран розпочав роботу над системою Sejjil на початку 1990-х років. Перше випробування відбулося у 2008 році, і, як повідомляється, ракета пролетіла 800 кілометрів. Друге випробування було проведено у 2009 році після вдосконалення систем наведення та навігації. У наступних випробуваннях, як стверджується, ракета досягала відстаней у 1900 кілометрів.

Ракети Sejjil також мають варіанти. У нинішній війні використовуються ракети "Sejjil-2" з поліпшеною навігацією, яка включає в себе інтегровану GPS та інерційну систему наведення. Повідомляється, що Іран зараз випробовує триступеневу ракету "Sejjil-3" зі збільшеною дальністю дії до 4000 км.

Як писали експерти, найбільшою військовою перемогою Ірану в поточному конфлікті зі США стало б потоплення авіаносця USS Abraham Lincoln, який зараз задіяний у військовій операції. Як зазначає видання, потоплення такого великого і дорогого корабля теоретично може змінити динаміку війни. Не тому, що у США більше не буде засобів для продовження бойових дій, а тому, що це стане катастрофічним психологічним ударом для американців.

