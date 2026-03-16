Угорщина звинуватила Україну у зриві консультацій щодо 'Дружби': в МЗС відповіли

Україна не могла відмовитися від того, чого насправді не планувалося, зазначив Георгій Тихий.

В Угорщині вигадали історію про буцімто відмову України від тристоронніх консультацій з Угорщиною і Словаччиною стосовно нафтопроводу "Дружба". В Міністерстві закордонних справ України заявили, що угорці намагаються нав’язати Україні зустріч, яка не було заздалегідь погоджена. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Георгій Тихий повідомив журналістам.

"Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються навʼязати в останню мить як "фактичну домовленість". Це вже стало типовим угорським почерком - самі щось нафантазували, самі нас звинуватили", - наголосив Тихий.

При цьому, нагадав речник, у суботу, 14 березня, в "Нафтогазі" відбувся детальний брифінг для дипломатичного корпусу, де серед представників 31 країни був і посол Угорщини.

"Повну інформацію щодо стану "Дружби" було вкотре доведено до всіх партнерів, зокрема й угорців", - підкреслив Тихий.

У понеділок, 16 березня, перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто стверджував, що нібито на понеділок були заплановані тристоронні консультації між міністрами енергетики Угорщини, Словаччини та України, але начебто українська сторона відмовилась від цих консультацій.

Відносини України та Угорщини

Як повідомляв УНІАН, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори, від яких залежатиме доля чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана. У разі поразки провладної партії "Фідес", яку представляє Орбан, він втратить владу. Орбан вирішив зробити антиукраїнську риторику наріжним каменем виборчої кампанії.

Він, зокрема, стверджує, що майбутні парламентські вибори в Угорщині стануть вибором між миром і війною, представивши свій уряд як гаранта стабільності.

При цьому Орбан ніколи не критикує Росію за розв’язану повномасштабну війну проти України, однак звинувачує європейські країни в тому, що їхня допомога Україні нібито заважає завершенню війни.

