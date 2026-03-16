Трамп стверджує, що своїми ударами перетворив Іран на 'паперового тигра'

Американські війська знищили іранські установки, призначені для розміщення морських мін.

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу щодо ситуації навколо Ірану заявив, що можливості Тегерана значно ослабли після останніх ударів, а запас ракет у країни помітно скоротився. "У них залишилося не так багато ракет", – сказав американський лідер.

За словами Трампа, американські сили знищили іранські установки, призначені для розміщення морських мін. При цьому він визнав, що поки не отримав підтвердження від військових про те, чи були міни фактично розміщені. Говорячи про поточний стан Ірану, президент США назвав країну "паперовим тигром". "Два тижні тому це не був паперовий тигр. Зараз це паперовий тигр", – заявив він.

Окремо президент США прокоментував ситуацію навколо Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Трамп зазначив, що для США цей маршрут не має критичного значення, оскільки через нього проходить менше 1% американського імпорту нафти. Водночас низка азіатських країн набагато сильніше залежить від поставок через цю протоку. "Деякі країни отримують значно більше нафти через цю протоку: Японія – близько 95%, Китай – приблизно 90%, Південна Корея – близько 35%", – зазначив президент США.

Відео дня

Трамп також похвалився, що неодноразово робив точні прогнози в міжнародній політиці і раніше передбачав використання Ормузької протоки як інструменту тиску на світову економіку. "Я знаю, що ми захистимо їх, якщо це коли-небудь знадобиться. Але якби нам коли-небудь знадобилася допомога, вони б не прийшли нам на допомогу. Я знав це вже давно. Так само, як я знав, що протоку буде використано як зброю. Я передбачив усе це задовго до цього. Я передбачив багато речей. Усама бен Ладен – знищення Всесвітнього торгового центру – я зробив це передбачення".

Трамп додав, що розраховує на участь країн у забезпеченні безпеки судноплавства в регіоні. "Ми хочемо, щоб вони прийшли і допомогли нам із протокою. Я знаю, що ми захистимо їх, якщо знадобиться. Але якщо допомога знадобиться нам, вони не прийдуть", – додав Трамп.

Союзники відмовилися допомагати Трампу у війні проти Ірану

Сьогодні Трамп звернувся по допомогу у розблокуванні Ормузької протоки до трьох країн. Велика Британія та Німеччина відповіли відмовою. У свою чергу міністр енергетики Великої Британії заявив, що уряд "інтенсивно вивчає" можливості відновлення протоки, але давати зобов’язання відмовився.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Ірану Масуда Пезешкіана припинити атаки проти країн регіону і попередив про ризик масштабної ескалації.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що в Пекіні закликають до негайного припинення бойових дій у регіоні та підкреслив, що "всі сторони несуть відповідальність за забезпечення стабільних і безперешкодних поставок енергоносіїв".

Президент США Дональд Трамп заявив прем'єр-міністру Кіру Стармеру, що розчарований Великою Британією через відмову взяти участь у розблокуванні Ормузької протоки для припинення перебоїв у світовому судноплавстві.

Вас також можуть зацікавити новини: