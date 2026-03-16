Іран відновив прямий канал зв’язку з американською стороною, - Axios

У Ірані ж заявляють, що мають намір продовжувати війну стільки, скільки буде потрібно.

Між посланцем президента США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі було відновлено прямий канал зв'язку. Про це повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника та обізнане джерело.

Віткофф і Аракчі можуть обмінюватися повідомленнями

Зазначається, що Аракчі надіслав Віткоффу текстові повідомлення, в яких йшлося про припинення війни. За словами американського чиновника, попри це, США не ведуть переговорів з Іраном.

За словами джерела, Аракчі, ймовірно, координує свої дії з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані.

Також американський чиновник у коментарі для Axios заявив, що президент США Дональд Трамп відкритий для угоди з Іраном, яка дозволила б Тегерану "інтегруватися з рештою світу і заробляти гроші на своїй нафті".

"Президент завжди відкритий для угоди. Але він не веде переговори з позиції слабкості. Він не відступає від причин, через які почався цей конфлікт", – сказав чиновник журналістам.

Іран заперечує обмін повідомленнями з американською стороною

Як пише Drop Site News з посиланням на іранських чиновників, саме Аракчі отримав повідомлення від Віткоффа, але проігнорував їх. Проте жодне з джерел не розповіло журналістам про те, скільки текстових повідомлень було обміняно, або про їхній зміст.

Tasnim News Agency повідомляє, що Аракчі заперечує те, що Іран звертався до США з будь-якими проханнями про припинення вогню. Він підкреслив, що Тегеран продовжить чинити "гідний і непохитний опір" війні, розв'язаній США та Ізраїлем.

"Ця війна має закінчитися таким чином, щоб вона більше не тривала і вороги більше не думали про нову агресію. Вони вже отримали хороший урок", - додав глава МЗС Ірану.

За словами Аракчі, вороги зі США та Ізраїлю усвідомили, з якою нацією вони зіткнулися. Він запевнив, що Іран не вагається у питанні самооборони і продовжуватиме війну стільки, скільки буде необхідно.

Трамп відмовився укладати угоду про припинення вогню з Іраном

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім поки не бачить можливості для дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном за поточних умов. Він чітко дав зрозуміти, що не поспішає підписувати мирну угоду.

За словами Трампа, Іран вже "хоче укласти угоду", однак Вашингтон дотримується іншої позиції. Він підкреслив, що умови "поки що недостатньо хороші".

