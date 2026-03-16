Танкер досі має на борту небезпечний вантаж скрапленого газу та дизельного палива.

Між Італією та Мальтою вже кілька днів дрейфує без екіпажу російський паливний танкер, який був атакований безпілотниками. Морська влада попередила моряків про небезпеку зіткнення, а у екологів існують побоювання щодо екологічної катастрофи, пише CNN.

За даними з камер спостереження, почорніле судно має крен на один бік. Навколо нього у воді утворилася плівка з невідомої речовини.

Судно вийшло з російського арктичного порту Мурманськ і прямувало до Єгипту. За даними італійської влади, судно Arctic Metagaz тіньового російського флоту перевозить близько 900 тонн дизельного палива та понад 60 000 тонн зрідженого природного газу. Цей вантаж все ще знаходиться у корпусі судна.

Інцидент стався в міжнародних водах, однак італійський уряд стурбований тим, що зміна вітру може приштовхнути судно близько до італійської території. Керівництво італійських ВМС обговорили ситуацію на спеціальній сесії з урядовцями та експертами за участі прем'єр-міністерки Італії Джорджією Мелоні. "Група пояснила Мелоні, що судно не може безпечно пришвартуватися в італійському порту, назвавши його "бомбою уповільненої дії, наповненою газом", - повідомив виданню речник Міністерства закордонних справ.

Команда з морських рятувальних робіт має визначити, чи можна безпечно відбуксирувати танкер до порту, чи його слід затопити в морі. Вважається, що на танкері, який втратив всю потужність та контроль над кермом, ніхто не залишився. Італія та Мальта відправили буксири та засоби боротьби із забрудненням, вони готові втрутитися за потреби.

"Відповідальність за порятунок лежить на російському власнику судна, ТОВ "СМП Техманейджмент", але ні італійська, ні мальтійська влада не підтвердили жодних контактів з групою", - додали автори.

Всесвітній фонд природи (WWF), глобальна організація з охорони природи, опублікував попередження про потенційні загрози для довкілля, особливо якщо танкер затоне разом зі своїм "надзвичайно небезпечним" вантажем.

"Потенційний розлив може спричинити лісові пожежі, кріогенні хмари, смертельні для морської фауни, та значне, тривале забруднення води та атмосфери", – йдеться у заяві групи.

Група стверджує, що район, де зараз дрейфує корабель, є домівкою майже для всіх видів морських тварин, що охороняються та зустрічаються в Середземному морі, а також тут водяться блакитний тунець і риба-меч.

"Ця територія має виняткову екологічну цінність, крихкі глибокі екосистеми та одне з найвищих біорізноманіття в Середземноморському басейні. Екологічний ризик є дуже високим і потенційно незворотним, із серйозними наслідками для економіки Пелагійських островів, яка базується на рибальстві та туризмі", – попередила група.

Атака на газовий танкер – що відомо

Нагадаємо, що вранці 3 березня судно Arctic Metagaz атакували морські та повітряні безпілотники в нейтральних водах у центральній частині Середземного моря". 30 членів екіпажу, деякі з яких отримали опіки, покинули судно після пожежі. Міністерство транспорту Росії заявило, що за атаку відповідальні українські військово-морські безпілотники. Україна не прокоментувала інцидент.

Екологічні ризики через війну на Близькому Сході

Додамо, що через скупчення суден в Перській затоці екологи попереджають, що у море можуть потрапити нафта та токсичні хімікати. Велика нафтова пляма може бути лише питанням часу, адже Іран продовжує атакувати танкери, що планують пройти Ормузьку протоку.

