Найбільший металургійний комбінат в Україні зупиняє свій цех

Станом на 2024–2025 роки група ArcelorMittal контролювала близько 5% світового ринку сталі.

Український виробник сталі "АрселорМіттал Кривий Ріг", який працює у складі ArcelorMittal, повідомив у понеділок про завершення фінальної виробничої кампанії в цеху блюмінг. Відповідну заяву оприлюднила сама компанія.

"У відповідь на несприятливі економічні умови в Україні під час війни, включно з різким зростанням вартості електроенергії та впровадженням CBAM, ArcelorMittal Кривий Ріг була змушена вжити низку кризових заходів, спрямованих на досягнення фінансової життєздатності та підвищення операційної ефективності компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення Європейської Комісії запровадити податок CBAM (Механізм вуглецевого коригування імпорту) призвело до миттєвої втрати доступу до європейського ринку. Це негативно вплинуло на обсяги виробництва та завантаженість окремих підрозділів і виробничих потужностей компанії.

Свою роль, як вже зазначалося, зіграла енергетична криза, спричинена війною. Йдеться, зокрема про надзвичайно високі тарифи на електроенергію. У компанії кажуть, що від початку війни вартість електроенергії для промислових підприємств зросла майже втричі.

Порівняно з 2024 роком, ціна на електроенергію піднялася зі 120 доларів за МВт·год (у 2 кварталі 2024 року з доставкою без ПДВ) до 230 доларів у лютому 2026 року. Під час пікових навантажень вона досягала 370 доларів за МВт·год.

Це призвело до суттєвого зростання собівартості продукції, що ще більше ускладнило виробництво сталевих виробів.

"Підприємство достроково виготовило в цеху блюмінг весь необхідний обсяг заготовки, сформувавши достатній запас - близько 150 000 тонн - для подальшої переробки", - додають в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Після зупинки цеху блюмінг підприємство переходить до наступного етапу виробничого циклу - переробки сформованого запасу заготовки на готову продукцію, зокрема арматуру, на діючих прокатних станах.

Ця виробнича кампанія стане фінальною для тих прокатних станів, що працювали виключно на заготовці цеху блюмінг, а саме для дрібносортних станів № 2 та № 3. Перший виробляє арматуру, круг, квадрат, кутик та смугу. Дрібносортний стан № 3 виробляє арматуру.

У найближчому майбутньому компанія планує консолідувати виробництво прокату на меншій кількості станів, які відповідатимуть наявним виробничим потокам та розмірам доступної заготовки. Передбачається, що трансформація прокатного департаменту призведе до скорочення приблизно 1000 робочих місць.

У лютому "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомив про припинення виробничої діяльності своєї дочірньої компанії - ТОВ "Ливарно-механічний завод". Йдеться про допоміжний підрозділ основного виробництва. Повідомлялося, що закриття ЛМЗ зумовлене економічними причинами.

Раніше УНІАН писав, що через руйнування виробничих потужностей та проблеми з логістикою металургійна галузь у 2022 році скоротилася майже на 70%. Це серйозно вдарило по українській економіці, адже металургія традиційно формувала значну частку українського ВВП.

