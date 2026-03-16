Польські винищувачі перехопили російський літак над Балтійським морем

Було перехоплено російський розвідувальний літак Іл-20.

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, який пролітав над Балтійським морем. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі X.

"У п'ятницю, 13 березня 2026 року, чергова пара винищувачів МіГ-29 Військово-повітряних сил Польщі здійснила успішний перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід із зони відповідальності літака РФ, який виконував політ над Балтійським морем", - йдеться в заяві.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі уточнили, що було перехоплено російський літак Іл-20, який виконував дев'яту цього року розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Польська сторона зазначає, що літак не порушив повітряний простір Польщі.

"Завдяки високій боєготовності чергових сил, досвіду пілотів та ефективній роботі системи протиповітряної оборони завдання було виконано швидко, професійно та безпечно", - підкреслили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Винищувачі Іспанії перехопили російські військові літаки над Балтикою

Нагадаємо, що 28 січня винищувачі EF-18M ВПС Іспанії перехопили російські бойові літаки, які летіли поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським регіоном. Іспанські винищувачі перебували в Балтійському регіоні в рамках місії НАТО з повітряної поліції Балтії.

Перехоплення здійснювали літаки F-18M іспанського крила 15, яке було розгорнуто на авіабазі Шяуляй на півночі Литви.

