Угорщина закликала ЄС скасувати мита на російські та білоруські добрива, - Politico

В Угорщині заявляють, що країна може зіткнутися зі зниженням врожайності.

Угорщина закликає Європейський Союз призупинити дію тарифів і додаткових мит на імпорт добрив з Росії та Білорусі. Про це пише Politico.

Журналісти ознайомилися з листом міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя, надісланим європейським комісарам. У ньому політик заявив, що зростання світових цін на добрива та невизначеність щодо поставок, посилена війною в Ірані, можуть поставити європейських фермерів у скрутне становище та призвести до зростання цін на продовольство.

У виданні додали, що Надь закликав тимчасово знизити мита на російські та білоруські добрива до нуля. За його словами, в іншому випадку Угорщина може зіткнутися зі зниженням врожайності.

У виданні зазначили, що Угорщина виробляє лише азотні добрива і залежить від іноземних поставок фосфорних та калійних добрив.

Журналісти нагадали, що Євросоюз посилив мита на добрива з Росії та Білорусі у 2025 році після того, як імпорт зріс у роки, що послідували за повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Це підвищення викликало побоювання, що Росія перенаправляє експорт газу, який постраждав від санкцій, на виробництво добрив, щоб підтримати експортні доходи.

Також у виданні додали, що російські поставки до ЄС у 2025 році все ще становили близько 2 млрд євро, але обсяги різко скоротилися на початку 2026 року, коли нові мита почали діяти.

Війна на Близькому Сході може спричинити продовольчу кризу

Раніше Financial Times, посилаючись на думку експертів, писало, що війна на Близькому Сході може викликати глобальну продовольчу кризу, яка буде гіршою за ту, що виникла через повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Іранські атаки вивели з ладу значну частину виробництва карбаміду на Близькому Сході – найпоширенішого у світі азотного добрива, а дефіцит газу змусив виробників добрив у Південній Азії скоротити обсяги виробництва.

За інформацією Kpler, понад 1,1 млн тонн добрив і сировини для їх виробництва, включаючи 570 тисяч тонн карбаміду, наразі застрягли в Перській затоці, або перебувають на стадії завантаження, або вже на суднах.

У FT додали, що Близький Схід є центром глобальних ланцюгів поставок добрив та енергоносіїв. Зокрема, близько третини світового експорту карбаміду проходить через Ормузьку протоку. Близько 45% світового експорту сірки також транспортується цим маршрутом, який фактично закритий.

