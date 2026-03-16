MSI попереджає про падіння ринку ПК та зростання цін на ігрові комп'ютери

Світовий ринок персональних комп'ютерів може зіткнутися з помітним спадом уже цього року.

Тайванський виробник відеокарт MSI заявив, що світовий ринок персональних комп'ютерів може зіткнутися з помітним спадом вже цього року. За оцінками виробника, продажі ПК можуть скоротитися на 10–20%, тоді як ціни на ігрові системи, навпаки, зростуть, повідомляє видання Money UDN з посиланням на коментарі керівництва компанії, озвучені під час останнього брифінгу для інвесторів.

За даними MSI, однією з ключових причин є нестача графічних процесорів від NVIDIA. Компанія стверджує, що поставки ігрових відеокарт NVIDIA зараз приблизно на 20% нижчі за реальний попит ринку, що безпосередньо впливає на виробництво ігрових комп'ютерів та відеокарт.

"Цей рік став найскладнішим для компанії з моменту її заснування. Індустрія ПК стикається з серйозними проблемами, головним чином через гостру нестачу пам'яті. Крім Micron, SK hynix і Samsung, MSI також має довгострокові партнерські відносини з тайваньськими постачальниками, такими як Nanya Technology (2408). Поставки графічних процесорів NVIDIA також недостатні, дефіцит оцінюється в 20%. В результаті, за його оцінками, ринок ПК скоротиться на 10-20%, що серйозніше, ніж прогнозоване дослідницькими компаніями зниження на 10%", – повідомив Хуан Цзіньцин.

Відео дня

Обмежені поставки комплектуючих, за словами представників компанії, можуть призвести до скорочення обсягів виробництва ПК. При цьому виробники будуть змушені підвищувати ціни на готові системи.

У MSI прогнозують, що вартість ігрових комп'ютерів може збільшитися приблизно на 15-30%. Одночасно компанії галузі можуть зосередитися на дорожчих моделях пристроїв, щоб компенсувати зростання витрат. Додатковим фактором тиску на ринок називають зростання цін на компоненти та зміну пріоритетів виробників чіпів. Все більше потужностей спрямовується на випуск графічних процесорів для систем штучного інтелекту та дата-центрів, що знижує доступність GPU для споживчого сегмента.

Компанія додала, що має запаси пам'яті, достатні приблизно на один-два місяці, і не планує гнатися за обсягом продажів у нижньому ціновому сегменті. Водночас, і це очевидно, MSI приділяє більше уваги своєму серверному бізнесу, де вона націлена на щорічне зростання виручки на 50-100% протягом наступних трьох-п'яти років.

Поради експертів

Зазначимо, що криза пам'яті торкнулася і серверних процесорів. Зокрема, у Китаї процесори Xeo подорожчали на 10%, а для здійснення покупки доводиться ставати в "чергу".

