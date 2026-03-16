В Америці виявили залишки тиранозавра-рекордсмена

Новий аналіз гомілкової кістки найдавнішого з відомих гігантських тиранозаврів Північної Америки припускає, що у "короля динозаврів", тиранозавра рекса, міг бути незвично великий предок. Про це пише sciencealert.

Скам'янілість, знайдена в 1980-х роках у Фонді Кіртланда в Нью-Мексико, США, має вік близько 74 мільйонів років, що відносить цього гігантського тиранозавра до пізнього кампанського ярусу.

Відзначається, що це значно раніше, ніж більшість скам'янілостей тиранозавра, які зазвичай датуються самим кінцем правління динозаврів, пізнім маастрихтським ярусом, хоча в палеонтологічній літописі є деякий збіг з кампанським ярусом.

Палеонтолог Ніколас Лонгріч з Університету Бата у Великій Британії та його колеги припускають, що скам'янілість є близьким родичем тиранозавра, ґрунтуючись на ретельному аналізі його фізичних особливостей. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports.

Крім схожості у формі, ця гомілкова кістка становить 84 відсотки від довжини та 78 відсотків від ширини гомілкової кістки найбільшого з відомих екземплярів тиранозавра - майже повного скелета на ім'я Сью.

На підставі цих розмірів Лонгріч і його команда оцінили вагу тиранозавра приблизно в 4700 кілограмів. Це приблизно стільки ж, скільки важив особливо міцний самець африканського саванного слона. У статті сказано:

"Хоча це ледь становить половину маси найбільших тиранозавридів, це найбільший тиранозавр, виявлений нами в цю епоху".

Походження тиранозавра-рекордсмена

Окрім вражаючих розмірів, скам'янілість також є цікавим свідченням походження тиранозавра. Деякі палеонтологи стверджують, що тиранозавр виник в Азії.

Інші говорять про Північну Америку - або, точніше, про південний край материка, який називався Ларамідією і згодом став частиною того, що ми зараз називаємо Північною Америкою. Лонгріч і його команда пишуть:

"Гіпотеза південного походження робить перевірене передбачення щодо палеонтологічної літописі: якщо тиранозавр еволюціонував у південній частині Північної Америки, подальше вивчення палеонтологічної літописі має виявити інші свідчення існування ранніх тиранозаврів у південній Ларамідії. Тут ми описуємо гігантського тиранозавра, що датується приблизно 74 мільйонами років тому, з пізнього кампанського ярусу Нью-Мексико. Це найдавніший із відомих гігантських тиранозаврів Північної Америки і, можливо, найдавніший із відомих представників тиранозавринів".

Вік кістки визначається за ізотопами аргону, що залишилися у вулканічному попелі, в якому вона була похована: у шарі, названому Хантер-Вош.

Цікаво, що шари вище і нижче цього попелу також мають чіткі радіометричні датування, що дозволяє з достатньою впевненістю стверджувати, що великі тиранозавриди дійсно з'явилися в Ларамідії наприкінці кампанського періоду.

Однак залишається неясним місце цього нового динозавра на генеалогічному дереві: поки що вчених мають лише одну кістку. Хоча це не так корисно, як, наприклад, повний скелет або ДНК, команда все ж може багато чого висновувати з форми кістки.

Як і великогомілкова кістка тиранозавра, великогомілкова кістка масивна, має прямий стрижень і широку трикутну форму біля основи стопи.

Відзначається, що остання особливість не спостерігається у Бістахіверсора, ще одного потенційного родича динозаврів, з яким порівнювали кістки, оскільки це єдиний підтверджений тиранозаврид, знайдений у цьому конкретному шарі доісторичних порід у Кіртландському фонді. Бістахіверсор також був набагато меншим.

Усі ці ознаки вказують на те, що цей гігантський динозавр був тісніше пов'язаний з тиранозавром, ніж з Бістахіверсором.

"Незалежно від того, яка гіпотеза буде прийнята, незвичайний розмір тиранозавра з Хантер-Уош має важливе значення, оскільки він являє собою раніше не розпізнану появу великих тиранозавридів у пізньому кампанському ярусі та показує, що вони еволюціонували раніше, ніж вважалося раніше. Проте для більш точного визначення як розміру, так і родинних зв'язків тиранозавра з Хантер-Уош необхідні додаткові останки з Кіртланда, окремі зуби або кістки, або, в ідеалі, пов'язані останки", - пишуть дослідники.

За скільки років тиранозавр досягав дорослих розмірів

Згідно з новим дослідженням, тиранозавр рекс жив довше і досягав максимального розміру за більш тривалий час, ніж вважалося раніше.

Група вчених використовувала поляризоване світло, щоб виявити раніше невидимі річні кільця росту у 17 окремих особин. Аналіз показав, що тиранозавр рекс досягав би свого максимального розміру близько 8 тонн лише у віці 35-40 років.

