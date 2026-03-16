Трамп заявив, що США не зобов'язані допомагати Україні

Президент США порівняв ситуацію в Україні з Ліваном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не зобов'язаний допомагати Україні. За його словами, експрезидент Джо Байден робив це, тому що його нібито обдурили.

Під час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді президент США підкреслив, що Україна знаходиться за тисячі миль і розділена з США океаном. Він також порівняв ситуацію в Україні з Ліваном.

"Вони вже звикли до того, що Ліван бомблять. Люди живуть і в Україні – хоча можна подумати, що там не будуть жити, але вони живуть. Я не знаю, чи став би я так робити, але вони там живуть. І в Лівані теж", – сказав Трамп.

Відео дня

Крім того, за словами президента США, той факт, що країни НАТО не хочуть забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці, є жахливим. Він додав, що США "працюють" з Альянсом щодо України.

"Ми працювали з ними (країнами НАТО - УНІАН) щодо України. Нам не потрібно працювати з ними щодо України. А потім вони кажуть нам, що у нас є мінний корабель навколо, і вони не хочуть цього робити. Я думаю, це жахливо", - підкреслив Трамп.

Три країни відреагували на прохання Трампа розблокувати Ормузьку протоку

Раніше Велика Британія та Німеччина відмовили президенту США Дональду Трампу в допомозі щодо розблокування Ормузької протоки. За повідомленням Associated Press, представник уряду Китаю також не відповів на запитання щодо прохання Трампа.

Міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що уряд "інтенсивно вивчає" можливості відновлення протоки, але відмовився давати зобов'язання. За інформацією Sky News, уряд Німеччини також заявив, що не надаватиме жодної військової підтримки для відновлення Ормузької протоки.

Вас також можуть зацікавити новини: