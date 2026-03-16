Лавров заявив, що Росія домагатиметься досягнення цілей 'СВО на суші'

Москва продовжує заявляти про готовність до переговорного врегулювання війни, однак вважає, що Україна до цього не готова. У зв'язку з цим Росія має намір домагатися своїх цілей військовим шляхом, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"На жаль, ці домовленості, яких Росія дотримувалася, починаючи з 2022 року й аж до сьогодення, саботуються українською стороною", – наводить слова міністра російське інформагентство ТАСС.

За словами Лаврова, президент Росії Володимир Путін "неодноразово підтверджував прихильність переговорному вирішенню". "Путін неодноразово підтверджував, що ми однозначно прихильні переговорному вирішенню. Але оскільки київський режим до цього не готовий, ми будемо досягати цілей спеціальної військової операції на землі, що зараз і відбувається", – заявив Лавров.

Також Лавров прокоментував лютневий візит представника Франції, який приїжджав до Москви непублічно для здійснення політичних контактів. За словами глави МЗС РФ, французька сторона не запропонувала Росії нічого нового. "Нічого, що не звучало б публічно з Парижа, на цих ось закритих контактах ми не почули", – сказав він.

Міністр також зазначив, що Париж сам розкрив інформацію про візит свого представника, хоча спочатку просив зберегти конфіденційність візиту. Крім того, Лавров заявив, що не бачить конструктивної ролі Європейського Союзу в питанні врегулювання війни. За його словами, ЄС "повністю дискредитував себе" як учасник можливих переговорів щодо припинення війни в Україні.

Переговорний процес на паузі

Раніше Лавров заявив, що у Росії немає дедлайнів щодо термінів закінчення війни в Україні. За його словами, зустріч між Путіним і Зеленським може відбутися лише після завершення переговорів між делегаціями, "щоб поставити крапку".

Керівник Офісу президента Кирило Буданов на полях Justice Conference у лютому повідомляв, що головна вимога російської сторони під час першого раунду переговорів у Женеві 4-5 лютого полягала в тому, щоб їй віддали Донбас.

Кілька днів тому Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів між Україною та РФ було перенесено на тлі війни США на Близькому Сході.

У свою чергу, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "сподівається" на проведення нового раунду тристоронніх переговорів щодо України, але конкретна дата поки що не визначена.

