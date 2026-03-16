У Fire Point розповіли, коли Україна для відбиття атак РФ зможе застосувати власні ракети

Головний конструктор оборонної компанії каже, що "зараз є питання в головці самонаведення".

Перше перехоплення російських ракет українськими може відбутися у 2027 році. Про це розповів співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю 24 Каналу.

Говорячи про перспективу виробництва українських ракет саме для нашої ППО, він сказав, що Україна "подала ініціативу Європі щодо європейського балістичного щита під назвою "Фрея"".

"Прохідна ідея цієї ініціативи – ми зробили перехоплювач, клон С-400. Він легший, ніж С-400, тому що він композитний. Ідея така: ми відкриваємо весь софт, у нас немає кіл-світча, тобто ми не можемо дистанційно його вимкнути після того, як передамо європейцям. І тоді ми разом з ними будуємо на базі цього перехоплювача перехоплювачі для балістики", - зазначив Штілерман.

Відео дня

Він каже, що "зараз є питання в головці самонаведення, однак якщо її не буде, будемо перехоплювати, як раніше – отримувати координати від наземних станцій".

"Зараз ми запропонували міжнародний консорціум. Думаю, перше перехоплення буде у 2027 році", - додав конструктор.

ППО України

Як повідомляв раніше УНІАН, заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров розповів, що "Шахеди" над Україною буде знешкоджувати власний "купол". Він буде значно більший від ізраїльського. За словами Єлізарова, рішення вже затверджене, і "ми по ньому рухаємося"

Також ми писали, що в Україні розробили комплекс ППО "Шершень" і вже випробували його п’ятьма типами ракет - радянськими, іноземного виробництва, а також українськими розробками. За словами директора Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергія Гончарова, система розроблена таким чином, щоб була змога використовувати ракети різних калібрів з однієї пускової установки.

Вас також можуть зацікавити новини: