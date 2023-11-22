Він підкреслив, що Україна не готова до такого "мирного плану".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну з Росією, але для цього доведеться віддати окупантам Донбас і Крим. Про це він заявив в інтерв'ю каналу Fox News.

"Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого "мирного плану", - заявив Зеленський.

Він також заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план по Україні.

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"Давайте поговоримо з ним і дамо йому можливість показати, які кроки в його "формулі миру". Я готовий [з ним зустрітися]. Звичайно, якщо у нього є чіткий мирний план, він може поділитися ним зі мною", - підкреслив Зеленський.

Він також висловив сподівання на допомогу Конгресу США Україні.

"Я сподіваюся, що Сполучені Штати будуть з нами в боротьбі з російським тероризмом", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні - прогнози

Згідно з аналізом Time, війна РФ проти України без значущих змін триватиме ще як мінімум рік. Видання зазначає, що українська влада не може віддати РФ захоплену українську землю, за захист якої впали десятки тисяч воїнів. При цьому захід міг би запропонувати президенту України Володимиру Зеленському щось "в обмін на його готовність почати торгуватися з Путіним". Наприклад, пообіцяти профінансувати повну реконструкцію країни, в тому числі за рахунок заморожених російських активів.

При цьому наголошується, що ніхто не скаже з упевненістю, як зміниться ситуація в разі, якщо президентські вибори в США в 2024 році виграє Дональд Трамп.

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