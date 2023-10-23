Офіцер заявив, що мобілізація в Україні не набрала достатнього темпу.

Командир роти 80-ї ОДШБр Владислав Шевчук заявив, що солдати на фронті закінчуються щодня, тож нікому не вийде "відсидітися у тилу".

Про це військовий заявив в інтерв'ю "Бігус.Інфо". За його словами, особового складу не вистачає.

"Не вистачає людей. Кажу прямо і не боюся цього - не вистачає. Солдати закінчуються щоденно. Ті, хто думає, що зможе відсидітися у глибокому тилу, пересидіти закінчення війни, а потім вийти і розповідати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так вже не вийде", - сказаві військовий.

Шевчук зауважив, що в Україні триває повномасштабна війна, але "мобілізація чомусь не повномасштабна". Військовий сподівається, що новий міністр оборони Рустам Умєров зможе запустити більш жорсткий підхід до мобілізації.

"Я не бачу нічого поганого у тому, коли представники ТЦК та СП ходять по вулицях і фактично за ноги ловлять тих, хто повинен виконувати свій конституційний обов'язок. Мене це не бентежить. Коли я втрачаю своїх людей, виконуючи бойову задачу, мене це не бентежить. Вони виконують бойову задачу, отже інші теж її мають виконувати. Ми не хочемо захищати уклоністів", - сказав Шевчук.

Мобілізація студентів

Як повідомляв УНІАН, міністерство освіти вирішуватиме, чи доцільно чоловікам, придатним до військової служби, здобувати другу вищу освіту, що дає право на відстрочку від мобілізації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що чоловіки 40-50 років вирішили отримувати другу або третю вищу освіту, і це питання "моралі".

Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути вищу освіту, нібито збільшилась "в рази" після початку повномасштабної війни.

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