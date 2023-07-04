У разі певних успіхів Україні можуть надати зброю, яка допоможе ЗСУ закінчити війну.

Здобуття значних результатів у ході контрнаступу ЗСУ до жовтня дозволить розблокувати інші види озброєння від Заходу, яких бракує українським силам, вважає екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

В інтерв'ю Radio NV він зауважив, що наразі "вікно можливостей" в українського контрнаступу до жовтня, про це "дають зрозуміти" на Заході.

У разі певних успіхів Україні можуть надати зброю, яка допоможе ЗСУ закінчити війну. Але якщо результатів до того часу не буде, Київ схилятимуть до замороження конфлікту.

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"Якщо ми за літо і суху частину осені цього року щось серйозне здобуваємо і показуємо якісь значні результати, тоді існує висока ймовірність, що нам нададуть те, чого нам ще бракує, щоб все ж таки переможно закінчити цю війну. А якщо цього не станеться, то нам прямим текстом фактично скажуть, що час заморожувати конфлікт", - зазначив Дикий.

В такому випадку переможе російська парадигма про так звану "бойову нічию": "Що ніби обидві сторони вже зробили максимум можливого, отримали максимум можливих результатів, все одно вже ні ми, ні росіяни нічого не доб'ємося, то який сенс просто гробити людей роками на одній і тій самій лінії фронту, краще на цій самій лінії фронту просто "перестать стрелять"", - описав її Дикий.

Дикий зауважив, що Україна наразі залежить від волі союзників, оскільки ті постачають їй наразі набої та снаряди.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Наприкінці червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний констатував перехоплення ініціативи на Бахмутському напрямку. Крім того, на початку літа українські сили почали активне просування під Запоріжжям.

У перші тижні контрнаступу ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на стику Донецької і Запорізької областей, проте згодом, за оцінкою західних аналітиків, "імпульс" нібито зник. На думку польського євродепутата Вітольда Яна Ващиковського, якщо наступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то Європа наполягатиме на "заморожуванні" війни.

Інші експерти зауважували, що наразі йдеться тільки про перший етап контрнаступу, від якого не варто чекати особливого прогресу - захисники "промацують" російську оборону і готують основний удар.

Під час просування українська армія наштовхнулась на низку перешкод, зокрема - складно вибудувану мережу оборони противника, відсутність у деяких випадках паритету в озброєнні та, за зауваженням Залужного, відсутність ефективної підтримки сухопутних військ з повітря.

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