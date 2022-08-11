Білоруські дипломати після евакуації на початку широкомасштабного вторгнення в Україну не повернулися.

Міністерство закордонних справ України на кожен обстріл з території Білорусі реагує нотою протесту, щоб таким чином фіксувати ці факти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

"Ми підтримуємо функціонування дуже чіткого механізму: на кожен обстріл з території Білорусі в напрямку території України ми реагуємо відповідною нотою протесту. Ми робимо це для фіксації відповідних фактів, які рано чи пізно – а ми працюємо над тим, щоб це сталося рано, були використані для підтвердження надання Білоруссю свого простору, своєї території для здійснення російської агресії проти України", - підкреслив Кулеба.

Відповідаючи на питання про роботу посольства Білорусі в Україні, Кулеба зазначив, що воно евакуювалося з Києва "буквально в перші тижні війни".

"І відтоді білоруські дипломати до Києва не поверталися, хоча юридично посольство продовжує функціонувати", - сказав міністр.

Війна в Україні та позиції Білорусі:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

З перших хвилин вторгнення з'явилася інформація про готовність Білорусі підтримати Росію і напасти на Україну. Крім того, з перших хвилин вторгнення Білорусь дозволила Росії запускати ракети по Україні зі своєї території.

31 липня британська розвідка заявила про те, що Путін посилив тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

11 серпня 2022 року заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що до 13 тисяч військових Білорусі підписали згоду на участь у війні проти України.

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