Росія організовує збройну охорону для захисту 'тіньового флоту', – Bloomberg

Росія має намір розмістити засоби захисту на борту суден і розглядає можливість створення груп збройного супроводу.

Росія планує забезпечити військово-морські конвої для захисту своїх торгових суден, щоб зміцнити оборону так званого "тіньового флоту". Як пише Bloomberg, про це заявив помічник Володимира Путіна Микола Патрушев.

Росія також має намір розмістити захисне обладнання на борту суден і розглядає можливість створення груп озброєного супроводу для суден, що плавають під російським прапором, повідомив Патрушев.

Він зазначив, що Росія має цілий комплекс заходів безпеки для захисту судноплавства, до яких, зокрема, належать інспекції суден, що прибувають з-за кордону.

Патрушев також заявив, що Кремль детально вивчив "План дій Америки в морській сфері", опублікований президентом США Дональдом Трампом у лютому, і що він містить деякі концепції, які будуть відображені в майбутньому російському законодавстві про суднобудування.

Він також заявив, що "у разі виникнення нових загроз на морі з боку європейських країн будуть розроблені додаткові заходи".

Останнім часом судна, пов'язані з Росією, були замішані в ряді інцидентів.

1 березня стало відомо, що Збройні сили Бельгії вперше затримали танкер "тіньового флоту" РФ. Операцію провели за підтримки Франції. Судно супроводжували до порту Зебрюгге для подальшого арешту.

На початку цього місяця російський танкер для скрапленого природного газу, що перебуває під санкціями США, зупинив свій рейс у Середземному морі після, імовірно, атаки українських дронів.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Росія почала залучати до екіпажів "тіньового флоту" найманців ПВК "Вагнер".

