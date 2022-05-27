За даними "Медузи", керівництво країни-агресора все ще вірить, що армія РФ може здобути перемогу в Україні.

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна на тлі незначного просування на Донбасі знову вирішили, що можуть "довести війну в Україні до перемоги" за кілька місяців. У тому числі - захопити Київ.

Про це пише "Медуза", посилаючись на два джерела, близьких до Кремля, і один співрозмовник безпосередньо в АП Росії.

Як повідомляється, "програмою-мінімум для оголошення перемоги" в Кремлі називають окупацію Донбасу, а "програмою-максимум" - взяття Києва. Співрозмовники журналістів у Кремлі розповіли, що керівництво РФ не відмовилося від ідеї захоплення столиці України.

"Ми все одно їх [українців] доколупаємо. Швидше за все, до осені вже все закінчиться", - заявило одне з джерел "Медузи".

Подібні настрої, пише видання, спостерігаються не лише в Кремлі, але і в керівництві "Єдиної Росії". Представники партії регулярно відвідують окуповані території України. Позиція керівництва Міноборони РФ з даного питання поки не відома, пише ЗМІ.

Для реалізації мети захоплення Києва Кремль може масово відправити строковиків.

"Поки воюють в основному контрактники. Їх вистачає для відносно повільного просування [по Україні]. Але якщо рухатися треба буде швидше, можна задіяти строковиків. Це все одно армія", - розповіло джерело видання в Кремлі, додавши, що загальної мобілізації в РФ не буде. Кремль на такий крок йти побоюється через ризики втрати рейтингу.

У Путіна при цьому сумніваються, що Захід продовжить масштабну підтримку України, передаючи їй зброю і фінанси.

"Рано чи пізно Європі набридне допомагати - це і гроші, і виробництво зброї, яке самим потрібніше. Ближче до осені треба буде домовлятися [з Росією] по газу і нафти до опалювального сезону", - перераховує "аргументи" один зі співрозмовників "Медузи".

"Зараз здається, що на фронті мало що відбувається. Що російська армія бере якісь другорядні населені пункти. Що у неї є якісь проблеми. Але це відчуття створюється тому, що українці відразу не здалися, як багато хто думав. Так, бліцкригу не вийшло, видно якісь прорахунки. Але це не означає, що перемогу здобути не вийде", - формулює один з близьких до АП РФ співрозмовників "Медузи". Інше джерело при цьому переконане, що ресурсів у РФ більше, ніж в України без західної підтримки.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський переконаний, що українським захисникам вдалося відстояти Київ. За його словами, це ще не є остаточною перемогою України.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко не виключив, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні".

Нагадаємо, за даними міської влади, в Києві з початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садочків та 1 дитячий будинок. Постраждали також 13 адміністративних будівель, 2 спортивних об'єкти, 5 об'єктів соціальної сфери, 17 - охорони здоров'я, 10 - культурної сфери, 48 об'єктів транспортної інфраструктури.