Всі дії ворога відстежуються, а тому немає підстав для паніки.

Російські війська зараз активно стягують свої сили на південь України. Ймовірно, ворог може готуватися до наступу на Кривий Ріг, не виключено й те, що намагатиметься просунутися в бік Запоріжжя та Миколаєва.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Кривий Ріг

Як підтвердила виданню керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, наразі росіяни справді перекидають війська з прицілом на криворізький напрямок і не виключено, що РФ може як реально готуватися до контрнаступу, так і намагатися ввести в оману ЗСУ та залякати цивільних.

При цьому вона наголошує, всі дії ворога відстежуються, а тому немає підстав для паніки.

При цьому ОК "Південь" вчора заявило, що противник розпочав створення ударного угруповання на криворізькому напрямку і може готувати контрнаступ, щоб вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

Втім, опитані РБК-Україна експерти припускають, що в окупантів ширші "апетити", а саме: піти з охопленням через Кривий Ріг, щоб оточити Запоріжжя.

У разі такого сценарію назустріч угрупованню з криворізького напрямку пробиватимуться ворожі війська з району Василівки - Оріхова - Гуляйполя.

Запоріжжя

Як стверджує військовий експерт, полковник Сергій Грабський, у росіян зараз фізично не буде можливості відновити переправу через Дніпро, а для подальшого просування на правобережжя Херсона у бік Миколаєва, Одеси і далі на Молдову, яка також входить до їхніх стратегічних завдань, їм потрібен дуже широкий плацдарм.

"Такий широкий плацдарм може бути забезпечений тільки запорізьким напрямом", - припустив Грабський і зазначив, що Запоріжжя велике і досить укріплене місто, а отже взяти його штурмом буде досить складно.

Миколаїв

На думку військовий експерта Олега Жданова, із криворізького напрямку ворог може рушити у бік Миколаївської області - у такому разі його головною метою, ймовірно, буде Вознесенськ, щоб взяти Миколаїв до оперативного оточення і далі просуватися у бік Придністров'я.

За оцінкою експерта, окупанти можуть розвинути наступ і інших ділянках фронту - на донецькому і харківському напрямі.

"Судячи з того, як вони збирають війська, безумовно, південнобузький напрямок буде головним. Там вони зібрали найбільшу кількість військ, зосередили найбоєздатніші частини. Всі російські повітряно-десантні війська, які є на території України, зібрані там. А це суто наступальні сили", - припускає Жданов.

Ще однією версією є те, що агресор піде в наступ до Миколаєва безпосередньо з району Херсона, а потім може спробувати обійти його з півночі, щоб форсувати Південний Буг та рушити у бік Одеси, вважає екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Експерти не виключають, що РФ може спробувати наступати одночасно на двох напрямках - у бік Миколаєва та у бік Кривого Рогу?

"Якщо росіяни планують одночасний наступ на Миколаїв та Кривий Ріг - то умовний ляпас буде гучним, але сила удару ніякою. Думаю, що росіяни виділять головним напрямком Кривий Ріг, адже саме туди вони перекидають основну кількість сил та коштів. А другорядним напрямком може бути Миколаїв", - припустив Селезньов.

Разом з тим ймовірний і інший сценарій: херсонсько-миколаївський напрямок розглядатиметься окупантами як основний, але якщо в районі Кривого Рогу намітиться більше успіхів, противник може поставити блокувальні ар'єргарди на миколаївському напрямку та перекинути більшість військ на північ, підсумував експерт Грабський.

Раніше стало відомо, що Росія, схоже, вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.

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