Мала протидронова оборона: Зеленський сказав, де захищатимуть від російського 'сафарі'

Також він розповів, що в Україні збільшать кількість ліній захисту від "Шахедів" та інших російських ударних дронів.

Подекуди на території України окупанти влаштували фактично постійне "сафарі" на українців, тому потрібно посилити захист від російських дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками важливої наради з розвитку малої протидронової протиповітряної оборони.

"Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління", - зауважив він.

Відео дня

Крім того, додав глава держави, він визначив ключові завдання для команди Повітряних сил та Міністерства оборони.

"Перше - має посилитися захист від російських дронів у таких містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що щодня відбуваються ворожі удари по житлових будинках, інфраструктурі та цивільному транспорту, тож потрібно "більше захисту і дій у відповідь".

"Друге завдання - масштабування протидії "Шахедам" та іншим російським ударним дронам. Буде більше рубежів, більше ліній захисту", - заявив президент.

Третім завданням він назвав необхідність поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, аби кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими підрозділами.

Антишахедний купол над Україною

Як повідомлялося, раніше авіаційний експерт Валерій Романенко говорив, що основою створення над Україною антишахедного куполу має бути система бойового управління, досвід створення якої Україна вже має.

За його словами, вже існує ряд напрацювань щодо створення антидронової системи. Зокрема, влітку Україна уклала договори на постачання спеціальних антидронових радіолокаційних станцій. Романенко додав, що Україна замовила "сотні засобів у кількох виробників".

Вас також можуть зацікавити новини: