Діти мріють про те, щоб безпечно вибратися з комбінату.

У Маріуполі на території заводу "Азовсталь" знайшли свій прихисток близько 1000 мирних мешканців міста. Пережити ці непрості часи війни їм допомагають бійці батальйону "Азов".

Українські захисники принесли дітлахам, які вимушені сидіти у підвалах підприємства понад місяць, смаколики і поспілкувалися як з малечею, так і з їхніми матерями. Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі "Азову".

Одна з матерів розповідає, що перебуває у підвалі "Азовсталі" з 2 березня. На підприємстві працює її чоловік. Тож вона взяла маленьку донечку з собою, щоб вберегти її життя від російських загарбників.

"Дуже хочемо додому. А дому, судячи зі всього, немає", – каже вона.

Також жінка додала, що має надію на гуманітарний коридор, адже запаси їжі вже закінчуються.

Інша жінка розповідає, що провела у підвалах заводу понад 50 днів. Вона теж родичка одного зі співробітників підприємства.

"Тут, нам здалося, було найбезпечніше на той момент, коли ми сюди потрапили. Був обстріл, і наші будинки були вже непридатні до життя. Тому ми вирішили переміститися сюди. І з 25 лютого ми тут (на "Азовсталі" – ред.) постійно", – додала вона.

Жінка зі слізьми на очах просить забезпечити можливість виїхати на мирну територію України. Вона підкреслює, що у пастці перебувають не лише жінки, а й діти. Причому, деякі з них – зовсім немовлята.

Самі ж діти розповідають, що уже понад місяць не бачили сонця, не бачили неба. І вони мріють про те, щоб безпечно вибратися з комбінату.

"Хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити своїх рідних, сумуємо дуже сильно", - кажуть діти.

Зазначимо, бійці "Азова" разом з іншими формуваннями ЗСУ продовжують героїчно стримувати окупантів у заблокованому Маріуполі.

Українська сторона робить усе можливе для того, щоб евакуювати людей з "Азовсталі". Водночас окупанти постійно зривають гуманітарні коридори та обстрілюють колони.

Як розповіла віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, рашисти спеціально не випускають цивільних, які знаходяться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Таким способом ворог створює додатковий тиск на захисників міста з метою змусити їх здатися.

Зараз на території заводу в Маріуполі знаходиться близько тисячі цивільних. Росіяни відкрили коридор для здачі в полон українських військових. Але як зазначила Верещук, він Україні не потрібен, оскільки захисники міста не збираються складати зброю.

На сьогодні, 23 квітня, оголошено нову спробу евакуювати мешканців блокадного Маріуполя.

Блокада Маріуполя: що відомо

З перших днів вторгнення Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. У Маріуполь неможливо доставити ні їжу, Ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.

Останнім часом в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі" стріляють з артилерії і танків по житловому сектору. Частина міста вже знаходиться під контролем росіян.

Російські пропагандисти не втомлюються наголошувати, що мирних мешканців на "Азовсталі" немає. Мовляв, там лише "база українських військових" та й усе.

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