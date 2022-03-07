У Маріуполі не залишилося жодної вулиці, де немає частково або повністю зруйнованих будинків.

7 березня Маріуполь нещадно обстрілюють. Місто стирають з лиця землі, світло, тепло і газ практично відсутні, а багатьох загиблих ховають у дворах.

Про складну ситуацію в місті повідомляє Маріупольська міськрада.

ЗСУ продовжують боротьбу за місто. Ворожий вогонь не вщухає. Руйнування є у всіх районах міста: вибиті шибки, знищені окремі квартири або цілі будинки.

У Маріуполі немає світла, води і газу. Немає також мобільного зв'язку, неможливо дізнатися про ситуацію в країні. Багато городян готують їжу на вогнищах біля будинку.

Захисники Маріуполя зупиняють спроби ворога прорватися в місто. Самі маріупольці теж не хочуть бачити прапори загарбників на вулицях і активно допомагають один одному.

Кількість убитих і поранених жителів поки що підрахувати дуже складно. Тіла загиблих сусіди ховають прямо у дворах приватних будинків.

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