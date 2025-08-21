Коваленко зауважив, що це була "максимально тупа атака".

З воєнної точки зору, такі атаки, як російські окупанти здійснили по Україні в ніч на 21 серпня, взагалі не мають жодного сенсу.

На цьому у своєму Telegram-каналі наголосив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Знову максимально тупа атака росіян ракетами і "Шахедами" по багатьох містах: Львів, Рівне, Луцьк, Мукачево і не тільки. З воєнної точки зору, атаки взагалі не мають жодного сенсу. Війну Росія не виграє, тил не зламає, на поле бою це не вплине. Просто бажання вбивати і кошмарити цивільних. Утім, знову ж таки, це не вплине на війну ніяк", - підкреслив він.

Водночас, додав Коваленко, "різні патрушеви, герасимови постійно приносять Путіну папери, що Україна "скоро впаде", і він дає добро та затягує війну, ухиляючись від вирішення питання з її завершенням".

"Звичайно, Путіна потрібно дотискати. Бо його поведінка коригується виключно через тиск. Трамп вже звузив його поле для маневру, потрібно ще попрацювати. Інакше ось такі тупі удари продовжаться", - написав керівник ЦПД РНБО.

Він також зазначив, що у Мукачеві був атакований завод американської компанії, який спеціалізується на електроніці. Крім того, росіяни атакували польське підприємство у Вінниці, а також потужності азербайджанського Socar, тобто цивільні обʼєкти.

"Путін як звичайний щур передає сигнал Трампу. Навіть не знаю, чи є більш огидна нація на планеті, ніж русня. Звичайні щури гнилі", - наголосив Коваленко.

Наслідки нічної російської атаки

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві дві ворожі ракети морського базування типу "Калібр" влучили у підприємство з іноземними інвестиціями. Йдеться про завод, де виготовлялися побутові прилади. Це цивільна інфраструктура.

Через удар по промисловому об’єкту поранень зазнали 15 цивільних осіб: наймолодшому 22 роки, а найстаршому - 63.

