Загроза ворожих ракетних ударів "Калібрами" з моря зберігається, попередили в оперативному командуванні "Південь".

У суботу вранці, 25 червня, російські окупанти із захопленого Криму завдали ракетного удару по Миколаєву і передмістю дев'ятьма ракетами типу "Онікс".

Ворожі ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон", йдеться на сторінці в Facebook оперативного командування "Південь" Збройних сил України.

В ОК попередили, що зберігається загроза ворожих ракетних ударів з моря 16 "Калібрами". Крім того, супротивник може випускати ракети зі стратегічної авіації т берегових ракетних комплексів, розташованих на захопленій частині суходолу.

"На Зміїному триває військова операція. Корабельне угруповання ворожого флоту, захитане багатоденним штормом, тримається на безпечній для себе відстані від способів ураження Силами оборони...", - йдеться у повідомленні.

Раніше Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що загалом вночі 25 червня російські окупанти випустили по території України понад 50 ракет різних типів.

Зокрема, супротивник завдав масований ракетний удар по Миколаєву, були атаковані житлові райони, зони відпочинку мирних городян і портова інфраструктура.

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