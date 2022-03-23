Очільник міста перебуває на зв'язку з обласною владою.

Міський голова Маріуполя, який знаходиться в оточенні російських терористів, Вадим Бойченко перебуває поза межами міста. Очільник Маріуполя завжди на зв'язку з владою та військовими задля порятунку мирних мешканців.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає прес-служба Маріупольської міської ради.

"У Маріуполі зв’язку немає, тому Бойченко довелося знаходитися в іншому місці. Ми підтримуємо з ним зв’язок, і продовжуємо працювати над створенням зеленого коридору для вивезення людей. Ця робота неймовірно складна, і вона проводиться у повній комунікації з моїми запорізькими колегами і очільником міста Вадимом Бойченком", - розповів Кириленко.

Він також повідомив, що вже сьогодні підпише чіткий алгоритм дій місцевих влад у разі можливої окупації чи інших подій, які можуть ставити перешкоди для функціонування органів місцевого самоврядування.

"Є чітка вказівка, як їм діяти у разі залякування ворогом, або окупації. Вони отримають безпосередньо від мене алгоритм що і як діяти. Я зі всіма на зв’язку. Разом зі своєю командою повністю контролюємо процес. Ми відходимо від публічних виступів, бо наша мета – результат", - додав очільник області.

Як повідомляв УНІАН, російські військові практично стерли український Маріуполь з лиця землі, але продовжують його бомбити. Зокрема, вчора ворожа авіація скинула на місто дві надпотужні авіабомби, а сьогодні знищила місцевий художній музей.