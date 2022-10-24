19 мешканців чотириповерхівки надзвичайники тоді врятували - вони досі оговтуються від трагедії.

Рівно тиждень минув, як один із випущених на столицю дронів-камікадзе влучив у житловий будинок і забрав життя п'ятьох людей.

Журналісти ТСН побували на місці влучання у столиці й розповіли, що там відбувається.

Вулицю для проїзду відкрили ще в перші дні, одразу, як розчистили проїжджу частину від завалів. Сам будинок огороджений, він під цілодобовою охороною. Під зруйнованою частиною стоять квіти у пам'ять про тих п'ятьох людей, які тиждень тому загинули у своїх домівках.

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"З 14 квартир тут не вціліла жодна, й ті 19 мешканців, яким вдалося вижити, розселились у родичів, вони вже відновлюють втрачені документи. У місцевій райдержадміністрації найближчими днями обіцяють виплатити їм перші грошові компенсації", - розповіла журналістка.

Щодо будинку - його стан досліджують експерти, це триватиме приблизно до двох тижнів. Визначатимуть, чи є хоч якийсь шанс його відбудувати. Самі мешканці хочуть, аби їхній будинок відновили.

Військовий Віктор, мешканець будинку, розповідає, що за день до трагедії він повернувся з Херсонського напрямку навідати батьків, але на ранок їх розбудила тривога, він з мамою Тетяною та вітчимом Віталієм вирішили піти в укриття. Коли вони мали намір виходити, його батьків вбило унаслідок удару дроном-камікадзе. У вітчима було 85% опіків.

Поверхом нижче жила пара Вікторія та Богдан, які чекали на малюка, вони загинули уві сні. А під ними жив Денис з бабусею Антоніною, кішкою Філею та тхором Люсею. За кілька хвилин до атаки чоловік вийшов з дому, бабуся загинула.

На першому поверсі жила пані Надія з донькою - вони єдині, кому вдалося вижити у зруйнованій частині будинку. Жінка плаче, розповідаючи про жертв удару РФ дроном-камікадзе.

Масована атака Києва дронами-камікадзе 17 жовтня

Вранці 17 жовтня РФ запустила у бік Києва 28 іранських дронів. Більшість ворожих БПЛА збили захисники нашої держави, але в столиці зафіксовано п'ять "прильотів".

Зокрема, ворожий дрон у Шевченківському районі поцілив у житловий будинок, під завалами опинилися люди. Згодом стало відомо, що жертвами ворожої атаки стали п'ять людей, серед них є вагітна жінка.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що іранські безпілотники Shahed-136 летіли з півдня.

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