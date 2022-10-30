Бійці ВМС ЗСУ усунули понад 50 супротивників.

Воїни Військово-морських сил ЗСУ за останню добу знищили понад 50 окупантів та 17 одиниць техніки. У список входять БТР, БМП, ББМ і самохідні артилерійські установки.

Про ворожі втрати відзвітував прес-центр ВМС ЗСУ в офіційному Telegram-каналі.

"В ході боїв морські піхотинці знищили 10 БМП, 1 БТР, 1 ББМ і понад 50 окупантів. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, внаслідок чого наші воїни знищили 2 САУ, 1 вантажівку та 2 ББМ. Остаточні втрати ворога уточнюються", — повідомили в прес-центрі ВМС ЗСУ.

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Втрати Росії в Україні: основна інформація

Як повідомили в Генштабі, за минулу добу, 29 жовтня, Збройні сили України знищили 950 окупантів. Це рекордна кількість.

За весь час з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 71 200 рашистів. Українські захисники також підірвали понад 15 тисяч одиниць техніки.

У публічному полі неодноразово з'являлася інформація, що Росія відмовляється забирати тіла вбитих окупантів і спалює їх з метою приховати реальні втрати. Надходили також відомості, що рашистів ховали живцем на Херсонщині.

Сьогодні, 30 жовтня, жителі Бєлгорода знайшли на смітнику цинкові труни. Їх використовують для відправки ліквідованих рашистів з фронту в Росію.

На Авдіївському напрямку, за повідомленнями від ЗСУ, ворог часто проводить штурмові дії і несе величезні втрати. Всі поля завалені мертвими рашистами, але забирати їх ніхто не поспішає.

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