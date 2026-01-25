Мобілізація в Росії: у СЗР оцінили темпи набору окупантів та назвали головні пріоритети

Деякі субʼєкти РФ мобілізаційний план перевиконують, інші ж – провалюють.

Країна-окупант Росія виконує мобілізаційний план у повному обсязі. Ба більше, деякі регіони РФ його навіть перевиконують.

Про це розповів в інтервʼю "Укрінформу" перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський. За його словами, мова про Далекосхідний, Уральський та Приволзький федеральні округи.

Проте є субʼєкти, які постійно ці плани провалюють. Особливо це стосується Центрального федерального округу і Північного Кавказу, каже Луговський.

"За рік Росія набирає близько 420 тисяч військовослужбовців на контрактну службу і ще близько 30 тисяч у добровольчі підрозділи, які не входять у загальну статистику", – зазначив він.

Представник СЗР додав, що російське командування не рахується із втратами серед своїх військових. Там вважають, що можуть їх поповнювати за рахунок пільг та фінансових стимулів для контрактників:

"Близько 90% із тих, хто підписав контракт у 2025 році, були спрямовані на поповнення втрат. За нашими даними, у цьому році російська сторона не знижуватиме темпи такої прихованої і "фінансової" мобілізації. Загальна визначена у Росії цифра – 409 тисяч".

Пріоритетом для окупантів є комплектування військ безпілотних систем, пояснив Луговський. Річна потреба становить майже 80 тисяч військових.

За словами першого заступника голови СЗР, на відміну від набору штурмовиків, тут армія РФ ставку робитиме саме на якість кадрів.

"Шукатимуть серед студентів технічних вузів та інших навчальних закладів Росії. Мотивуватимуть так само виплатами", – резюмував Олег Луговський.

OSINT-аналітик заявив, що запаси сучасних танків на складах РФ повністю вичерпано. За його словами, окупаційні війська отримують або зовсім нові машини просто з конвеєра, або зразки 1960-х років.

Крім того, Росія почала завдавати ударів по Україні ракетами 2026 року випуску. Йдеться, зокрема, про атаки експериментальними зразками.

