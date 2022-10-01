В даний час мобілізованих з міст і сіл з усієї Амурської області везуть в Катеринославку. Відповідає за перевезення місцева влада.

У військовій частині в селі Катеринославка Амурської області дислокується 38-ма мотострілецька бригада - військові ешелони звідти йшли до кордону з Україною ще в січні.

Тепер в Катеринославку звозять не підготовлених до війни жителів амурських сіл і міст, повідомляє Бі-бі-сі.

Видання зазначає, що приблизно через місяць з початку війни, прес-служба Сухопутних військ ЗСУ повідомила, що підрозділи 38-ї мотострілецької бригади знищені - без уточнення, про яку кількість техніки та особового складу йдеться.

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У вересні в Генштабі ЗСУ стверджували, що частина військовослужбовців 38-ї бригади відмовилася від подальшої участі у війні в Україні. Причина - значні втрати особового складу.

Про те, що в бригаді не всі хотіли брати участь в "спецоперації", розповідав колишній прапорщик Андрій Лаврентьєв. До кінця 2021 року він служив у Катеринославці. За три місяці до війни Лаврентьєв намагався звільнитися з армії, але керівництво ігнорувало його рапорти. У грудні Лаврентьєв написав третій рапорт і виїхав з Росії в США. Він розповів, що його товариші по службі намагалися знайти спосіб уникнути відрядження на війну: хтось полоснув руку болгаркою, хтось терміново шукав у себе якісь "болячки". Лаврентьєв стверджував, що нібито від 38-ї бригади до серпня залишилося 20%, а 200-х (убитих) - "ціла алея".

З початку війни в Україні вбито як мінімум 15 військовослужбовців цієї бригади - їх дані вдалося підтвердити Бі-бі-сі. Скільки людей було поранено, взято в полон і пропало безвісти, невідомо. Останнє повідомлення про ліквідацію військового з Катеринославської бригади з'явилося 17 вересня. На сторінці музичного гурту "Сьомий океан" опублікували пост про смерть їхнього барабанщика Станіслава Пороло. Він служив капітаном у 38-й бригаді.

В даний час мобілізованих в Катеринославку везуть з міст і сіл з усієї Амурської області. Як з'ясувала Бі-бі-сі, відповідає за перевезення місцева влада. Мобілізованих з усього району збирають біля будівель сільрад великих сіл і везуть на зафрахтованих автобусах в адміністративний центр - місто Свободний. Звідти їх відправляють або у військову частину в Катеринославці або в Далекосхідне вище загальновійськове командне училище в Благовєщенську.

Військовий, знайомий з ситуацією у військовій частині в Катеринославці, зазначив, що мобілізованих в ній багато. Від свого "комбата" він чув, що в частині 5 тис. "Не можу сказати точно, що зараз їх п'ять тисяч, але їх багато, - уточнює військовий. - [Строковикам] довелося переїхати на полігон, в частині місця немає, там вже і в наметах люди сплять. Та й у нас в полігоні теж їх поселили". Для мобілізованих до Катеринославки з інших частин привозили вагони з військовим майном, сказав співрозмовник Бі-бі-сі.

За його словами, мобілізовані - різного віку, "в основному літні". "Бували і такы, що не служили, кримінальники. Але таких розвернули, наскільки мені відомо", - стверджує чоловік.

Кілька мобілізованих розповіли йому, що їх призвали "на військові збори" на п'ять днів. "На ділі їх відразу ж після десяти днів тренувань відправляють туди", - розповів військовий.

Ще 20 вересня комісаріати розсилали роботодавцям листи про явку співробітників "на збори", але наступного дня збори скасували, оскільки почалася мобілізація.

"Я не помітив, що є ті, хто не хоче на війну, - продовжив військовий. - Але той факт, що людей привезли нібито на військові збори і їх ось-ось відправлять на заміну контрактникам, деяких залишать на кордоні - це вже моторошно, і тому настрій у них не може бути однозначно позитивним. Був випадок судом у людини, хтось намагався втекти - можливо, у нього проблеми зі здоров'ям".

Про те, що мобілізованих перекидають на фронт без особливої підготовки, повідомляли і правозахисники.

"Абсолютно вони не підготовлені, їх сюди висмикнули з роботи, срочку вони служили давно", - міркує про мобілізованих військовий, знайомий з ситуацією в цій частині.

Військовий експерт, з яким поговорила Бі-бі-сі на умовах анонімності, зазначив, що в мирний час на підготовку людей, у яких робота не пов'язана з військово-обліковою спеціальністю, зазвичай потрібно як мінімум півроку. Кілька місяців потрібні для того, щоб цих людей перетворити на підрозділи, частини, з'єднання. Без підготовки їм доведеться нелегко, додає він.

23 вересня до Катеринославки з міста Свободний привезли 47-річного Євгена Кочуєва. Він - тоболяк, але останній рік пробув у відрядженні в Амурській області. Повістка йому прийшла за місцем роботи у Свободному - в день звернення Путіна. Кочуєв працює в компанії "Ніпігазпереробка", розповіла його сестра Олександра.

Вона спілкується з братом по телефону: за його словами, перший час в частині були погані умови - чоловікам доводилося стояти на плацу дуже довгий час. "Дорослі чоловіки, у яких проблеми зі здоров'ям, не витримували - хтось падав, когось забирали на ношах", - розповіла Олександра. Чому їм так довго довелося стояти на плацу, неясно - мобілізованих вже визначили в казарми, ліжко-місце у кожного було. Нагодували Кочуєва і тих, хто приїхав з ним, тільки на другий день. Вперше помитися вдалося через тиждень.

У частині Кочуєва в перші ж дні попередили, що він "перший в списках на відправку в гарячу точку". Олександра сказала, що брат згадував Херсонську область - туди його повинні були відправити.

Але потім Кочуєв підійшов до начальства і сказав, що він батько п'ятьох дітей. Ті здивувалися: "а що ти тут тоді робиш?" Його "взяли на контроль" і прибрали зі списків вилітаючих в Україну "до з'ясування обставин".

З п'ятьох дітей у Кочуєва на утриманні четверо - троє неповнолітні і дочка вчиться в інституті. У військкоматі він про це говорив, але його все одно мобілізували. Згідно із законом про мобілізацію відстрочку можуть отримати чоловіки, у яких на утриманні як мінімум четверо дітей у віці до 16 років. Тобто формально Кочуєва можуть призвати.

На час мобілізації в Катеринославці та сусідньому селищі Східний заборонили продавати алкоголь. Але місцевих це, схоже, не бентежить.

"Не переживайте, все підготовлено", - сказав кореспонденту Бі-бі-сі житель Катеринославки Роман. Він спробував захистити односельців і висунув версію, що алкоголь заборонили, бо в селі "не бухають і торгувати алкашкою невигідно".

На питання, чи не пов'язана заборона все-таки з побоюваннями влади, що мобілізовані чоловіки зіп'ються, Роман каже: "Ми-то тверезі ******** [божевільні], а якщо бухнем, то взагалі ****** [кошмар]. Порубуємо штиковими лопатками". Він стверджує, що повістки в Катеринославці приходять "валом", в тому числі його знайомим, які вже готові їхати "давати ***** [вдарити по] укропах".

Схожими міркуваннями в дусі російської пропаганди діляться й інші жителі Катеринославки. "Укропи смердючі, своїх не здаємо, і вам * * * * * * [кінець] скоро", - сказала Марія, чомусь прийнявши кореспондента Бі-бі-сі за співробітника української розвідки.

Інший житель Катеринославки Олександр говорив з Бі-бі-сі більш стримано. "Якщо снарягою допомогти хочете, то хлопці не проти. А якщо смуту сіяти, то не за адресою", - попередив він, але після питання, яка "снаряга" потрібна, сказав, що його знайомі-військовослужбовці "скаржитися не будуть". "Всі гідні чоловіки. Чого буде не вистачати, будемо збирати. Але основне все є", - перервав він розмову.

За даними видання, яке посилається на військового з цієї частини, перша група мобілізованих вже полетіла з Катеринославки в Україну. За словами військового з цієї частини, вчора вдень до кордону з Україною відправили другу групу.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військових запасу. Як заявляв міністр оборони Росії Сергій Шойгу, мобілізувати планують приблизно 300 тис. осіб.

У той же час, експерти зазначили, що навіть така обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і для Путіна виникає значний політичний ризик, який він бере на себе в надії створити необхідну бойову міць.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що оголошена в Росії мобілізація - це також удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу і Сибіру.

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