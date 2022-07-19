Крім того, за добу підрозділи зенітних ракетних військ збили 5 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

На Херсонщині українські військові збили ворожий винищувач.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, близько 20.00 підрозділом зенітних ракетних військ в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.

"Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ збили 5 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Як повідомляв УНІАН, гвардієць Національної гвардії України в складі Сил оборони знищив ще один ворожий штурмовик Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла". Всього на його рахунку шість ворожих "пташок".

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