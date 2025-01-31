Ситуація для російських військ у Чорному морі продовжує погіршуватися, оскільки українські дрони завдають ще більшої шкоди.

Українські морські безпілотники продовжують завдавати шкоди Росії. 31 грудня український морський дрон вперше знищив російський гелікоптер Мі-8, застосувавши випущені з безпілотника ракети. Вже через два дні той самий апарат Magura V5 ліквідував ще один гелікоптер і завдав пошкоджень третьому, пише CEPA.

Ще у травні з’явилася інформація, що Україна почала оснащувати безпілотники радянськими зенітними ракетами кінця 1980-х років. Це стало частиною хвилі інновацій у сфері безпілотної техніки, яка триває від початку війни. До неї входять термітні дрони для знищення окопів, протидронові апарати з дробовиками, волоконно-оптичні безпілотники для боротьби з РЕБ і дрони зі штучним інтелектом для точнішого наведення на ціль.

Нещодавно Військово-морські сили України провели серію ударів у тилу противника, використовуючи новаторські підходи до безпілотної війни. 5 січня українські надводні дрони-камікадзе з Чорного моря атакували російські системи ППО "Панцир-С1" у Херсонській області, вартість яких сягає 15–20 мільйонів доларів за одиницю.

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Удари поблизу Привілля стали однією з найсміливіших українських операцій останнього часу, демонструючи здатність завдавати ударів далеко від лінії фронту і з несподіваних напрямків.

Еволюція морських дронів

Ці безпілотники вийшли за межі свого початкового використання як морських дронів-камікадзе. Тепер вони стали мобільними платформами для запуску безпілотників. Оновлення дозволяють їм транспортувати та розгортати повітряні дрони, що Україна продемонструвала ще в грудні, завдавши серйозних пошкоджень контрольованим Росією газовим платформам у Чорному морі. Військові блогери РФ також зазначали, що Україна використовує надводні дрони для запуску дронів-камікадзе у Чорноморському регіоні.

"Якщо російські військові не зможуть розробити ефективні заходи протидії таким запускам, багато їхніх військових систем, баз і об’єктів тепер можуть потрапити в радіус ураження дронів морського базування України", - сказав Семюель Бендетт, старший науковий співробітник Центру аналітичних досліджень New American Security.

Крім того, це посилює позиції України в Чорному морі, адже тепер російські літаки не можуть безкарно діяти проти морських дронів. Це також означає подальший тиск на Крим. Україна продовжує атакувати російські системи ППО С-400, змушуючи РФ постійно їх замінювати.

"З постійним підвищенням дальності атаки безпілотників з обох сторін, український запуск морських дронів може відбутися за кілометри від берега, поза досяжністю російського повітряного, морського або берегового спостереження", - додав Бендетт.

Керченський міст, що є важливим символом для Кремля і сполучає Крим із Росією, більше не може ефективно використовуватися для транспортування важких вантажів. Періодичні удари крилатими ракетами та безпілотниками змушують Росію витрачати значні ресурси на його оборону, послаблюючи інші напрямки.

Сергій Кузан, голова "Українського центру безпеки та співробітництва" та колишній радник Міноборони, зазначив:

"В інтересах України порушити військову логістику Росії через Керченський міст, як це вже було зроблено з логістикою за участю ВМС, пороми та десантні кораблі, пошкодивши або повністю знищивши їх".

Україна також отримує локальну перевагу над російськими гелікоптерами, що дає змогу ефективніше знищувати ворожі кораблі в Чорному морі.

"Певний час ворожі вертольоти обмежували наші дії на морі. Українські морські безпілотники були рано виявлені, перехоплені гелікоптерами та порівняно швидко знищені. Дістатися до Керчі було вкрай складно, враховуючи дальність маршруту", — сказав Кузан.

"Розвиток систем протиповітряної оборони на безпілотних надводних кораблях (БПК) знову змінює ситуацію на користь України, адже пілотовані вертольоти та літаки набагато дорожчі та цінніші за безпілотні катери", - додав він.

Історичний прецедент

Морські успіхи України нагадують історичний прецедент. У 1905 році значно менша Японія завдала принизливої морської поразки Росії. Україна, маючи мінімальні морські сили, змогла позбавити РФ контролю над Чорним морем.

Видання пише, що ця битва схожа на складну шахову партію: Росія висуває флот - Україна протидіє БПК; Росія застосовує гелікоптери - Україна відповідає зенітними ракетами. Наразі Україна веде гру, змушуючи РФ шукати нові підходи.

Що буде, коли безпілотники активно використовуватимуть найбільші держави, такі як США та Китай? Їм доведеться серйозно розглянути це питання.

"Війна в Чорному морі демонструє, що асиметричний підхід може змінити баланс сил. Україна, практично не маючи флоту, обмеженими ресурсами знищує російський флот і змушує його залишки ховатися", - сказав Кузан.

Жодна зброя не може виграти війну самостійно, але безпілотники стали важливим елементом сучасного бою. Україна вже зараз стає лідером у цій сфері, адже попит на її перевірені в боях технології зростатиме. Ці безпілотні системи завдали нищівної поразки російському флоту, змусивши його залишки сховатися у портах, далеко від поля бою.

Морські дрони Magura V5: що треба знати

Раніше українські надводні дрони Magura V5 збили російські гвинтокрили у Чорному морі. За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, для цього Україна встановила на безпілотники ракетне озброєння.

У ВМС тим часом повідомляють, що після успішної атаки Сил оборони України, Росія значно зменшила кількість польотів на вертольотах над Чорним морем. Водночас певну кількість вертольотів ворог продовжує використовувати для патрулювання акваторії Чорного моря.

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