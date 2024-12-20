У ГУР розповіли подробиці про цей випадок і оприлюднили коротке відео.

На аеродромі під Москвою вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони. "12 грудня 2024 року на аеродромі "Остаф’єво" у Московській області стався вибух ― здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько $4,5 млн.

"ГУР нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - підкреслюється у повідомленні.

Вибухи у РФ

17 грудня вранці стало відомо, що у Москві підірвали російського генерала. Загинув також його особистий помічник. Пізніше стало відомо, що відбулась ліквідація російського генерала Ігоря Кириллова, за якою стоїть СБУ.

Напередодні СБУ заочно висунула генералу обвинувачення в "масовому застосуванні забороненої хімічної зброї". А в жовтні Велика Британія ввела санкції проти генерал-лейтенанта Кириллова, звинувативши його в нагляді за застосуванням хімічної зброї в Україні і в тому, що він служив "важливим рупором кремлівської дезінформації".

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