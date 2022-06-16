На Слобожанському напрямку супротивник веде бойові дії з метою стримування підрозділів Сил оборони від подальшого просування в бік державного кордону.

На Донбасі українські бійці успішно відбили штурмові атаки окупантів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зазначається, що на Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного.

"Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов", - повідомили у Генштабі.

Також сказано, що на Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка.

Також ворог завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка.

"Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового", - сказано у зведенні.

Також зазначається, що на Донецькому напрямку ворог не припиняє вогневе ураження позицій українських військ вздовж лінії зіткнення із зосередженням основних зусиль на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

Так, на Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.

Зазначається, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках супротивник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання військ ЗСУ на інші напрямки.

Водночас на Слобожанському напрямку супротивник веде бойові дії з метою стримування підрозділів Сил оборони від подальшого просування в бік державного кордону.

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес розповів, що Росія перевершує Україну за артилерійським озброєнням у співвідношенні 20 до 1 в деяких районах, але у найближчі тижні у ЗСУ з'являться можливості домогтися більшого прогресу у захисті сходу і півдня країни.

Вас також можуть зацікавити новини: