Супротивник, зокрема, використовував проти захисників України ручні протитанкові гранатомети.

Упродовж минулої доби, 5 лютого, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Про це йдеться у зведенні штабу операції Об’єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли, імовірно – ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Донбасі окупанти обстріляли околиці міста, є пораненийНагадаємо, бойовики захопили частину Донбасу у 2014 році й створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Влада РФ підтримала бойовиків, на схід України вдерлися російські війська.

Для розв'язання конфлікту на Донбасі були підписані Мінські угоди, сторони домовлялися про припинення вогню. Українська сторона не раз повідомляла, що бойовики порушували "тишу".

Наприкінці січня 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру виконувати Мінські угоди. За його словами, документ було підписано "під дулом".

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