Російські окупанти вбили 21 мирного мешканця і поранили 27.

На Донеччині сьогодні найбільша кількість жертв за один день після обстрілу вокзалу у Краматорська - окупанти вбили 21 мирного мешканця і поранили 27.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Це найбільша кількість жертв за один день відтоді, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська", - зазначив він.

Серед загиблих сьогодні цивільних 10 - в Авдіївці, 5 - у Лимані, 4 - у Вугледарі, 1 - у Великій Новосілці та 1 - у Шандриголовому.

Він зазначив, що вдалося також уточнити інформацію щодо двох загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у цьому місті та Волновасі встановити наразі неможливо.

Раніше повідомлялося, що РФ прагне встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями.

Вас також можуть зацікавити новини: