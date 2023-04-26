Одна з причин - мінімізація ризиків диверсій і терористичних загроз.

У Херсонській області заборонили вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних обʼєктах.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації. Зазначається, що рішення ухвалили для забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, а також заради мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах.

В ОВА пояснили, що заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибальські, розважальні. Виняток - судна Сил оборони України та фахівців, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

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"Відповідний спільний наказ підписали начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ "Херсон" Михайло Драпатий. Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Раніше начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що російські загарбники вдвічі збільшили обстріли області.

Раніше лише за одну добу на Херсонщині під час обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. 23 квітня внаслідок мінометного обстрілу загинув пенсіонер.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, у Кардашинці Скадовського району військові РФ обшукують будинки, а також грабують місцевих мешканців.

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