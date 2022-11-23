На Київщині кількість постраждалих внаслідок атаки росіян зросла до понад 20 / фото Андрій Нєбитов

Внаслідок атаки російських окупантів по Київській області постраждали понад 20 осіб.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. 

"Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий", – написав він. 

Відео дня

Очільник адміністрації також сповістив, що Київська область повністю знеструмлена, частково немає опалення та водопостачання. 

"У регіоні розгортаються "Пункти Незламності", де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення", – наголосив Кулеба.

Знайти адреси "Пунктів Незламності" можна на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування, а також через представників міськрад, сільрад, старост чи поліцейських.

Атаки по Києву і області 23 листопада 

У Києві вдень 23 листопада пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо в об'єкт інфраструктури столиці.

Крім цього, зафіксовано приліт у двоповерхову будівлю в Києві. За інформацією мера Києва Віталій Кличка, шонайменше 9 осіб постраждали внаслідок вибухів, 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва, а одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

В Київській області зафіксували влучання російських ракет по житловому сектору та інфраструктурним критичним об'єктам, сповіщали про пожежу.

Вас також можуть зацікавити новини: