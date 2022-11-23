Внаслідок атаки росіян загинула щонайменше одна людина.

Внаслідок атаки російських окупантів по Київській області постраждали понад 20 осіб.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.

"Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий", – написав він.

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Очільник адміністрації також сповістив, що Київська область повністю знеструмлена, частково немає опалення та водопостачання.

"У регіоні розгортаються "Пункти Незламності", де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення", – наголосив Кулеба.

Знайти адреси "Пунктів Незламності" можна на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування, а також через представників міськрад, сільрад, старост чи поліцейських.

Атаки по Києву і області 23 листопада

У Києві вдень 23 листопада пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо в об'єкт інфраструктури столиці.

Крім цього, зафіксовано приліт у двоповерхову будівлю в Києві. За інформацією мера Києва Віталій Кличка, шонайменше 9 осіб постраждали внаслідок вибухів, 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва, а одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

В Київській області зафіксували влучання російських ракет по житловому сектору та інфраструктурним критичним об'єктам, сповіщали про пожежу.

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