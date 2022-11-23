Внаслідок атаки російських окупантів по Київській області постраждали понад 20 осіб.
Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.
"Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий", – написав він.
Очільник адміністрації також сповістив, що Київська область повністю знеструмлена, частково немає опалення та водопостачання.
"У регіоні розгортаються "Пункти Незламності", де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення", – наголосив Кулеба.
Знайти адреси "Пунктів Незламності" можна на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування, а також через представників міськрад, сільрад, старост чи поліцейських.
Атаки по Києву і області 23 листопада
У Києві вдень 23 листопада пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо в об'єкт інфраструктури столиці.
Крім цього, зафіксовано приліт у двоповерхову будівлю в Києві. За інформацією мера Києва Віталій Кличка, шонайменше 9 осіб постраждали внаслідок вибухів, 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва, а одному потерпілому медики надали допомогу на місці.
В Київській області зафіксували влучання російських ракет по житловому сектору та інфраструктурним критичним об'єктам, сповіщали про пожежу.