Завдяки підриву мостів були припинені спроби російських окупантів переправитися через Сіверський Донець.

Збройні Сили України підірвали два понтонних моста біля Білогорівки Луганської області.

Завдяки підриву мостів були припинені спроби російських окупантів переправитися через Сіверський Донець, повідомляє CNN.

Геопросторова розвідувальна компанія BlackSky, оприлюднила фото, на якому видно російський понтонний міст, що перетинає річку 10 травня, незабаром після того, як українська артилерія обстріляла цей район.

На одному з кінців переправи з західного берега Сіверського Донця підіймається дим. На східному теж видно дим і воронки, в тому числі навколо військової техніки, що перетнула міст.

Сіверський Донець:

5 травня ворог 16 разів обстріляв Сєвєродонецьк - потрапили по залізничному господарству"азоту".

6 травня біля Кремінної окупанти намагалися форсувавши Сіверський Донець.

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