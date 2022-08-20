На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування українських військ.

На півдні росіяни намагаються відновити особовий склад і техніку після успішних атак ЗСУ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Запорізькому напрямку ворог задіяв артилерію і танки для обстрілів районів населених пунктів Білогір’я, Новоданилівка, Новопіль, Червоне, Времівка, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування українських військ. Окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат особового складу та техніки. Ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Луч, Таврійське, Новогригорівка, Оленівка, Новоселівка, Благодатне, Веселий Кут, Широке, Яковлівка, Біла Криниця, Андріївка та Отрадне. Для ведення повітряної розвідки продовжує активно задіювати БпЛА.

Раніше британська розвідка зазначала, що російські окупанти не можуть використовувати два основних автомобільних мости для постачання угруповання на західному березі Дніпра в Херсонській області. ЗСУ також перебили дорогу через річку в Новій Каховці. В результаті всі поставки для війська РФ розміром кілька тисяч залежатимуть від двох понтонних поромних переправ.

Вас також можуть зацікавити новини: