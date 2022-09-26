Ворог зосереджує зусилля на контрбатарейній боротьбі та намагається чинити вогневий та психологічний тиск на підрозділи ЗСУ й мирне населення.

На півдні ворожа диверсійно-розвідувальна група невдало намагалась пройти в тил підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомив спікер Оперативного командуванні "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 15.00.

"Під покровом ночі поблизу Архангельського диверсійно-розвідувальна група ворога намагалась пройти в тил наших підрозділів, але була виявлена і внаслідок бою, зазнавши втрат, відійшла", - сказав Назаров.

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Він додав, що в основні свої зусилля ворог зосереджує на утриманні рубежів оборони, контрбатарейній боротьбі та намагається чинити вогневий та психологічний тиск на підрозділи ЗСУ й мирне населення тилових районів. Зокрема, шляхом ракетно-артилерійських обстрілів та авіаційних ударів.

За його словами, окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з різних видів озброєння. Також було завдано двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Очакова.

Війна в Україні: актуальна ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, в ніч на понеділок, 26 вересня, ворог атакував Одещину дронами-камікадзе, які влучили в об'єкт військової інфраструктури. Згодом стало відомо, що миколаївські десантники зірвали наступ окупантів та знищили ворожу техніку.

Окрім цього, сьогодні рашисти завдали ракетного удару по Миколаєву. Спочатку окупанти поцілили зокрема по цвинтарю, а на світанку, чотирма ракетами зенітно-ракетної системи С-300 вдарили по промисловій інфраструктурі та складу з гуманітарними вантажами. Але ЗСУ дали "жару" ворогу у відповідь, вони завдали потужного удару по окупантах в Херсоні. Вже відомо, що захисники України вразили пункти управління росіян.

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