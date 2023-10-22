Також стало відомо як ворог знущається з мирного населення, скидаючи бомби та іншу вибухівку.

На одному з напрямків ЗСУ завдали ударів по живій силі противника та техніці, яка гатила по мирному населенню.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 40 окупантів. Знищено дві реактивні системи залпового вогню "Град" ворога, його три гармати, три ударних БпЛА "Ланцет", сім одиниць автобронетехніки та човен.

Також знижено зенітно-ракетний комплекс "Оса" загарбників – всепогодний комплекс, який на кінець 2007 року був найчисельнішим в Росії комплексом військової ППО.

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Як зазначають українські військові, наразі триває напружена бойова робота, контрбатарейна боротьба, знищення резервів та логістики противника, який постійно маневрує і посилює тиск авіаційного компонента.

Зокрема, протягом доби противник завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини - Антонівка, Бургунка, Іванівка, Миколаївка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, будівлі та потужності агропідприємств.

Крім авіабомб ворог Застосовує й FPV-дрони, та продовжує практику скидів осколкових боєприпасів з інших БпЛА. За минулу добу зафіксовано скидання 15 таких боєприпасів по вулицях Берислава та Червоного Маяка.

Також йдеться, що за добу кількість артилерійських обстрілів окупанти намагалися довести до 100. Застосували понад 620 снарядів. Берислав, Благовіщенське, Садове, Станіслав, Токарівку і безпосередньо Херсон ворог обстрілював по кілька разів з різного озброєння, застосовуючи в тому числі РСЗВ та запальні снаряди.

Внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад та заклад громадського харчування, адміністративні будівлі, багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди. Одна людина дістала поранення.

За даними Сил оборони, в Чорному морі наразі чергують 4 кораблі ворожого флоту. Ракетоносії заведені в пункти базування.

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Нагадаємо, напередодні ворог здійснив близько 50 артилерійських обстрілів з використанням понад 290 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини. Сили оборони півдня ліквідували майже три десятки окупантів. Знищили дві БМП, гармату, станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" та 6 одиниць автобронетехніки противника.

Вчора, 21 жовтня, у Чорному морі перебувало чотири кораблі ворожого флоту, з них на бойовому чергуванні один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

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