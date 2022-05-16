Ворог намагався здійснити прорив через державний кордон України та відкрив вогонь по території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів.

На Сумщині у бою з диверсійно-розвідувальною групою росіян загинув прикордонник Олександр Поповченко. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Це сталося 16 травня, коли ворог намагався здійснити прорив через державний кордон України, повідомляється на сторінці Глухівської міської ради у Facebook.

"Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він мав 10-річний досвід служби у ПСУ, минулого року звільнився після закінчення чергового контракту. Після повномасштабного вторгнення Росії прийняв рішення продовжити службу і робити те, що вмів: захищати кордон України. По мобілізації був призваний до відділу прикордонної служби "Глухів", - розповіли у прес-службі.

16 травня окупанти здійснили спробу прориву державного кордону. Рашисти відкрили вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів.

Прикордонник та його побратими вступили у бій з ДРГ, які намагалися зайти на територію України під прикриттям вогню. Поповченко отримав смертельно поранення, він загинув рано вранці. У 44-річного прикордонника залишилися дружина і двоє дітей.

"Прикордонники дали жорстку відсіч росіянам, ті відступити за лінію державного кордону. Схилимо голови перед мужнім сином глухівської землі! Він поклав життя, щоб захистити всіх, хто мирно спав в цей сонячний ранок. Слава кожному вірному присязі воїну! Доземно кланяємось всім, хто зі зброєю в руках зупиняє ворога", - додали у повідомленні та розповіли, що прощання із загиблим відбудеться завтра, 17 травня, об 11:00 біля Трьох-Анастасіївського собору у Глухові.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що екс-гравець Шахтаря зворушливо попрощався із загиблим на війні родичем.

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