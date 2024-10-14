На Україну чекає 'похмура зима', Росія посилює наступ, а підтримка США слабшає, - WSJ

Президент Зеленський просить більше зброї та іншої допомоги, щоб допомогти припинити війну на вигідних умовах, але адміністрація Байдена налаштована скептично.

Війна в Україні наближається до завершення третього року, в той час як Росія продовжує свої невпинні наступальні операції, а західні лідери шукають шляхи припинення конфлікту, пише The Wall Street Journal.

Україна готується до суворої зими через обмежені та повільні поставки зброї з Заходу. Її чисельно переважаюча армія поступово втрачає позиції на головному східному фронті. Як зазначають українські військові, їхня стратегія полягає в тому, щоб завдати максимальних втрат Росії, зберігаючи власні сили. Однак ситуація виглядає невтішною, оскільки наближається "похмура зима", за словами одного з офіційних представників України.

"Чому він повинен зупинятися?"

Російські ракетні та безпілотні атаки на енергетичну інфраструктуру України погіршують ситуацію, викликаючи відключення електроенергії по всій країні, які можуть стати ще більш серйозними взимку. Українські війська продовжують утримувати важливі стратегічні позиції на сході, такі як Часів Яр, стикаючись з російськими атаками, які супроводжуються використанням потужних плануючих бомб. Однак Росія нещодавно здобула місто Вугледар і просунулася до Покровська, що викликає занепокоєння серед українських військових.

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Президент США Джо Байден та інші західні лідери неодноразово заявляли про підтримку України, однак рівень допомоги не дозволяє Києву зупинити Росію та переламати хід війни. Як зазначив один із високопосадовців України: "Західні лідери хочуть перемоги України, але надають недостатньо підтримки, щоб досягти цієї мети".

Серед нових викликів для Києва – потенційна перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа, який оголосив, що в разі його перемоги він прагнутиме швидкої мирної угоди з Росією. Це викликає тривогу в Києві, адже Путін "ясно дав зрозуміти, що хоче капітуляції України". Водночас Росія планує збільшити військові витрати на 25% у наступному році, що свідчить про довгострокову готовність продовжувати війну.

Президент України Володимир Зеленський під час своїх візитів до Європи та США закликав до збільшення поставок зброї та отримання гарантій безпеки. Зеленський представив свій "план перемоги", що передбачає завершення війни на умовах, вигідних для України. Однак адміністрація Байдена дала прохолодну відповідь на його вимоги, заявивши, що деякі з запитів повторюють попередні пропозиції.

Михайло Подоляк, радник президента Зеленського, описав план як "детальну стратегію", яка включає військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для завершення війни. Серед ключових запитів — поставки ракет великої дальності ATACMS і Storm Shadow, які можуть дозволити українським військам атакувати глибокі військові цілі в Росії. Подоляк зазначив: "Це може змінити розрахунок Путіна, посиливши внутрішній тиск у Росії".

США поки що відмовляються від таких поставок, побоюючись ескалації конфлікту. Але Подоляк попередив, що без додаткової допомоги війна може затягнутися на роки, що послабить міжнародну позицію Заходу:

"Змушення України вести переговори з позиції слабкості не покладе край конфлікту, а лише підбадьорить Путіна продовжувати свою мету - повний контроль над Україною. Чому він повинен зупинятися? Конкурувати із Заходом він може лише страхом - що ти злякаєшся, а він отримає те, що хоче".

Україна виснажена війною

Україна намагається показати, що зможе ефективно використовувати збільшену підтримку. У серпні українські війська здійснили несподіваний наступ у Курській області Росії, захопивши близько 100 міст і сіл, а також провели серію далекобійних ударів по російських об'єктах і окупованій території. Однак українські війська стикаються з нестачею техніки, зокрема бронетехніки та артилерії, а також із дефіцитом особового складу.

На внутрішньому фронті українці все більше виснажуються війною, а деякі опитування показують зростання числа тих, хто готовий до переговорів. Однак, згідно з даними серпневого опитування, менше ніж один з десяти українців готовий погодитися на територіальні поступки Москві.

"Вони не готові перегорнути сторінку", - сказав політолог Костянтин Батозький.

Росія також зазнає значних втрат. За даними американських аналітиків, вересень став найсмертоноснішим місяцем для російської армії, з втратами до 1200 військових на день. Військові успіхи Росії досягаються головним чином за рахунок численних атак піхотних підрозділів, що складаються з засуджених, яких витягують із в’язниць і обіцяють помилування та зарплати. Як зазначив підполковник армії США Джон Нагл:

"Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б неприпустимими в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією. Надія Путіна на відносно легку перемогу залежить від перемоги Трампа".

Українські військові погоджуються, що будь-яка мирна угода без повної перемоги не буде тривалою. Як сказав пілот БПЛА Олександр Солонько:

"Вони нападуть знову, і так буде продовжуватися, поки наша країна не зникне з карти світу".

Ситуація на фронті станом на 14 жовтня - останні новини

Російські окупанти прикладають максимум своїх сил наразі для захоплення територій Доненецької області. Експерти констатують "повзучу окупацію", ворог просувається, але дуже повільно, зазнаючи величезних втрат.

Як повідомили сьогодні вночі аналітики проєкту DeepState, протягом минулої доби ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледара в Цукуриному та Золотій Ниві. Також росіяни мали певні успіхи у поверненні своїх територій у межах Курської області РФ, де триває операція ЗСУ. Там є просування росіян в районі Ольгівки (Курської області РФ - УНІАН) та Крем'яного (Курської області РФ - УНІАН).

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