Погода сильно вплинула на перебіг дій на фронті.

Депутат Запорізької обласної ради, волонтер Сергій Лишенко розповів про бої, які наразі ведуться за виступ Роботине-Новопрокопівка. Загалом на цьому напрямку стало легше, однак це може бути тимчасова перерва, після якої знову піде активізація боїв.

"Останніми днями знизилася активність ворога. Окупанти проводять там певну розвідку боєм, але це вже не та активність, що була декілька місяців тому. Якщо раніше, це було до 10 чи 12 атак за добу, з метою вибити захисників, то зараз це 2 або 3 атаки на день. Вони не того ступеню активності, що були раніше", - зазначив він в ефірі "Еспресо".

За його словами, активність ворога зменшилась через вплив кількох факторів. Головний з них - це погода.

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"Також, за наявною інформацією, частково, певні сили РФ були перекинуті із Запорізької області на Авдіївський і Херсонський напрямок. Їх використовували для штурму Кринок, тому трохи зменшилась концентрація військ", - додав депутат облради.

Крім того, загарбники почали менше використовувати техніку під час атак.

"Технічне забезпечення армії РФ на Запорізькому напрямку трохи знизилось, але не зрозуміло з чим це пов'язано. Ймовірно, це через необхідну модернізацію, ремонт або вони просто заховали техніку", - сказав Лишенко.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб, минулої доби на Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 3 атаки окупантів західніше Вербового. Російські загарбники встановили міни на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Станом на сьогодні втрати Росії у війні проти України досягли вже 375 270 осіб.

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