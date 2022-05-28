За словами голови Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації, прямої загрози штурму міста немає.

Наступ на Слов'янськ триває.

Про це заявив в ефірі інформаційного марафону голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"За цей тиждень вже тричі обстрілювалося місто, жертв вдалося уникнути. Закликаємо людей до евакуації. Дійсно наступ триває. Те, що за всіма трьома напрямками йдуть бої, особливо в стороні Лиману, - це дійсно так", - зазначив він.

При цьому він додав, що прямої загрози штурму Слов'янка немає.

На цей час, як зазначив Лях, в Слов'янську і громаді залишається близько 30 тисяч цивільних.

"До військових дій близько 100 тисяч людей проживали в місті і громаді, а зараз вже десь 30 тисяч. Ми закликаємо людей евакуюватися, виїзд з міста безпечний в напрямку Дніпра і далі. Фактично кожен день виходять автобуси, вчора виїхало 50 осіб, позавчора 90. Для тих, хто хоче виїхати, ми таку можливість надаємо", - повідомив голова ВЦА.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку російські окупанти зайшли на територію готелю "Мир", проте далі вони просунутись не можуть.

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