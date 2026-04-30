Генерал Півненко оцінив, скільки ще протримається наступ РФ і чи може вона піти на Київ

Сили ворога не безкінечні, каже командувач Нацгвардії.

Людського ресурсу в лавах російської окупаційної армії вистачить, аби намагатися активно наступати ще рік-два, але дійти до Києва у них немає можливості. Про це генерал-майор Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України, сказав в інтерв’ю для LB.ua.

Як зазначив командувач НГУ, російські загарбники "хочуть захопити якомога більше нашої землі, щоб їхня влада показала народу, що армія просувається".

"Важко їм це робити. Просуваються дуже повільно і з колосальними втратами. Тисяча людей на день – це мінімум для них", - зазначив Півненко.

При цьому, за його словами, російські окупанти "ще рік-два зможуть навіть за таких втрат" підтримувати нинішню інтенсивністю свого наступу.

"У них великий мобілізаційний ресурс плюс диктатура, яка забезпечить за потреби людей для наступу. Водночас не можна недооцінювати рівень їхніх втрат. Вони не можуть створити серйозні резерви, щоб, умовно, на півночі піти армією, дійти до Києва і закрити питання. Навіть думок про це немає, бо сили не безкінечні й інтенсивність війни шалена. Зараз ворог хоче захопити Покровськ, добити Костянтинівку… Про Слов’янськ/Краматорськ узагалі мовчу, бо це не питання навіть двох-трьох років. Візьмемо також до уваги, що ефективність нашого війська зростає", - наголосив Півненко.

Водночас, як запевняє генерал-майор, Україна створить таку оборону і щільність кілзони, що для росіян війна втратить будь-який сенс.

"Жодного результату, окрім втрат, не буде. Ми показали, що за свою землю будемо воювати, і росіяни це розуміють. Тепер у них дилема, як вийти з цієї війни. Якщо вони вийдуть, то матимуть дуже багато внутрішніх проблем. Я взагалі переконаний, що вони помилилися, бо вважали, що ми здамося. Хотіли зробити нас рабами. Так не буде! Саме тому вони настільки злі на нас. Тому вони й бісяться, тому й б’ють по цивільних містах", - наголосив Півненко.

У зв’язку з цим, він пояснив, чому окупанти руйнують Харків. Одна причин - бо оборона міста не зламалася:

"Хлопці тоді зупиняли танкові колони – і зупинили-таки. Ми всі хотіли захистити наше місто, нашу державу! Я на той час був командиром окремого загону спеціального призначення, і ми теж зробили свій внесок в оборону міста".

За словами Півненка, сил на захоплення Сум у росіян теж немає.

Плани РФ щодо України

Як повідомляв УНІАН, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що у 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових на війну проти України. Це свідчить про те, що ворог не відмовляється від намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

РФ до 2045 року на захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планує переселити близько 114 тисяч громадян РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: