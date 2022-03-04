Генеральний секретар заявляє, що Росія повинна вивести війська з України та взаємодіяти у дипломатичних зусиллях.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс не є стороною конфлікту в Україні та не прагне війни з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

За словами генсека, сьогодні глави МЗС країн Альянсу зустрічаються для консультацій і координації відповіді на брутальне вторгнення Росії в Україну і стосовно далекосяжних наслідків.

"Ми засуджуємо атаки на цивільне населення і також упродовж ночі ми бачили повідомлення про напад на атомну електростанцію. Це демонструє зухвалість цієї війни й важливість припинення її та важливість того, аби Росія вивела усі свої сили й сумлінно брала участь у дипломатичних зусиллях", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар додав, що країни-члени запровадили проти Росії безпрецедентні санкції, а також надають підтримку Україні.

"Водночас НАТО не є стороною конфлікту. НАТО - це оборонний альянс. Ми не прагнемо воєнного конфлікту з Росією, але разом з тим ми повинні забезпечити, щоб не було непорозуміння щодо нашої налаштованості захищати та обороняти усіх союзників, і саме тому ми збільшили присутність сил НАТО у східній частині Альянсу. Це оборонна присутність", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував позицію НАТО щодо закриття неба над Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: